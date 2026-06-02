Kast ajusta equipo de seguridad y nombra a Giannini y Guerrero como subsecretarios

El presidente José Antonio Kast nombró este martes a María del Pilar Giannini Bravo como nueva subsecretaria de Seguridad Pública y a Gonzalo Guerrero Valle como nuevo subsecretario de Prevención del Delito, en reemplazo de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

Según informó La Moneda, los cambios buscan “reforzar la conducción institucional” del Ministerio de Seguridad Pública y fortalecer la coordinación estatal en seguridad, prevención del delito y respuesta frente al crimen organizado, las incivilidades y otras amenazas que afectan a las familias.

Giannini es cientista política y doctora en Ciencia Política por la University of Notre Dame. Su trayectoria incluye experiencia en políticas públicas de seguridad, modernización institucional y coordinación policial. Fue secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO). También fue jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros.

Guerrero es abogado, LLM en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica, MSc in Political Sociology por la London School of Economics y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universitat de Barcelona. Fue jefe de gabinete del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, además de secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia.