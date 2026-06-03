Al Pan Pan: Iván Moreira (UDI) y Gilberto Aranda sobre actualidad política y presente regional

El cambio de gabinete sigue generando consecuencias, a propósito de que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, solicitase la renuncia de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y de su par de Seguridad, Andrés Jouannet. La decisión se dio en la antesala de la presentación del nuevo plan de seguridad del Gobierno ante el Congreso.

En tanto, siguen las reacciones tras la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, en especial con el Registro de Vándalos, la sala cuna universal, escuelas protegidas, entre otros.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el presente de La Moneda con el senador y vicepresidente de la sala, Iván Moreira (UDI).

Además analizamos los frentes internacionales que marcan la agenda (como las elecciones presidenciales en Colombia ―cuestionadas por el incumbente, Gustavo Petro―, el crucen entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu por los ataques de Israel en la región, las protestas en Bolivia que cumplen un mes y la antesala a la segunda vuelta presidencial en Perú) junto al profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda.