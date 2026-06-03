Dip. republicano justifica viaje al Caribe durante semana distrital: “Trabajo de lunes a miércoles”

El diputado del Partido Republicano por la Región de Los Ríos, Leandro Kunstmann, salió al paso de las críticas surgidas luego de conocerse que realizó un viaje al Caribe durante la semana distrital, defendiendo su derecho a la vida privada y asegurando que el desplazamiento no afectó el cumplimiento de sus funciones parlamentarias.

En conversación con el medio local Noticias Los Ríos, el legislador sostuvo que no existe impedimento para viajar durante ese período y recalcó que lo relevante es el desempeño de las responsabilidades para las que fue elegido.

“Cualquiera puede salir, semana distrital o no”, afirmó, agregando que lo importante es cumplir con el trabajo legislativo y las obligaciones asociadas al cargo.

Kunstmann explicó además que el viaje había sido organizado con anticipación y que correspondió a una actividad familiar planificada desde hace varios meses.

“Yo este viaje se programó el año pasado, fue un viaje que hice no solo, sino que hice con mi familia, con mis hermanos, con mi padre, con mi madre. Es un viaje familiar, cierto, que estaba programado desde hace mucho tiempo”, señaló.

El parlamentario también contextualizó la decisión señalando que llevaba varios años sin tomar vacaciones debido a sus actividades empresariales y políticas.

“Yo hace cuatro años que prácticamente no tenía vacaciones. Aparte de ser político tenía un emprendimiento (…). Los emprendedores no tenemos vacaciones porque trabajamos 100% todo el año”, indicó.

Respecto de las críticas recibidas, Kunstmann aseguró que quienes ejercen cargos públicos están permanentemente expuestos a cuestionamientos. En ese sentido, defendió que sus obligaciones parlamentarias se concentran principalmente en los días en que sesiona el Congreso.

“Uno va a recibir críticas porque sí y porque no. Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo de parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones”, comentó.

El legislador también destacó su despliegue territorial en la Región de Los Ríos durante los períodos distritales, asegurando que ha mantenido una presencia constante en las comunas que representa. “Yo creo que he sido, en semana distrital, el diputado que más ha recorrido la región, por lejos”, afirmó.

Asimismo, resaltó las labores de fiscalización realizadas desde su oficina parlamentaria. “Llevamos más de 35 solicitudes de fiscalización a distintas municipalidades, distintos organismos, ministerios. Hemos tenido un despliegue territorial gigantesco”, sostuvo.

Kunstmann también abordó las críticas provenientes de otros sectores políticos y aseguró que no acostumbra cuestionar públicamente a otros parlamentarios. “Yo puedo tener un montón de información en contra de parlamentarios de Renovación Nacional, de la UDI o lo que sea, pero no es mi estilo. Yo trabajo de forma transparente”, manifestó.

“Yo hago me hago responsable de mis propios trabajos y de mis propios errores. Si el resto comete errores, yo no estoy para estar indicándolos, no me corresponde porque no es mi forma de trabajar”, agregó.

Finalmente, el diputado apeló a sus convicciones personales y defendió su trayectoria en el servicio público. “Yo soy cristiano, soy católico, no guardo rencor, pongo la otra mejilla”, afirmó.

En la misma línea, concluyó que “desde que soy concejal, desde que soy dirigente universitario, yo tengo una trayectoria política intachable desde mi inicio”.