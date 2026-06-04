Kusanovic se abre a negociar con el gobierno por la megarreforma tras cita con ministro Alvarado

El senador independiente de derecha, Alejandro Kusanovic, abrió la puerta a negociar con el gobierno de José Antonio Kast la megarreforma, luego de reunirse en La Moneda con el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado. Su voto aparece como clave para el avance del proyecto.

El parlamentario había descartado a fines de mayo apoyar la iniciativa, pero tras la cita sostuvo que el Ejecutivo acogió su reclamo por una mayor consideración hacia los representantes de Magallanes. “Ellos me solicitaron una reunión (…) le pedí consideración hacia los parlamentarios del sector”, afirmó.

Consultado directamente por la megarreforma, Kusanovic dijo que están “en conversaciones, en análisis” y que quedaron en volver a hablar. De todos modos, mantuvo sus cuestionamientos: planteó que hay aspectos por corregir y que el proyecto requiere “una manera de venderse distinta”, con “un grado de seducción” que, a su juicio, no ha tenido.

El senador también relató que Alvarado le transparentó que esperaba su voto favorable. Frente a eso, respondió que era necesario recomponer una relación que, según dijo, se había deteriorado. “No tenía ganas, pero me estoy abriendo al tema”, cerró.