José Antonio Kast recupera índices de aprobación tras su primera cuenta pública

Un alza de su aprobación que llegó al 43% registró el Presidente José Antonio Kast luego de su primera cuenta pública, el mejor resultado que obtiene desde el 24 de marzo pasado. Del mismo modo, bajó en 5 puntos la desaprobación hacia su figura, situándose en el 50%.

Según informó la encuestadora, los segmentos donde mejora son los jóvenes de entre 18 y 34 años (29%, +9pts), estratos medios (40%, +7pts), habitantes de la Región Metropolitana (43%, +6pts), identificados con la derecha (83%, +7pts) e identificados con el centro (36%, +15pts).

Un 67% de las personas encuestadas está de acuerdo con el Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública y un 49% cree que el castigo frente a incivilidades graves debería ser el pago de una multa o reparación del daño causado, mientras que el 30% cree que se deberían perder temporalmente ciertos beneficios sociales del Estado. Entre estos, 72% está de acuerdo con que pierdan bonos o transferencias monetarias, 70% la licencia de conducir, 69% el pasaporte y 66% subsidios de arriendo.

Del mismo modo, un 72% está de acuerdo con que es necesario contar con más cárceles y un 66% opina que estas deberían estar en zonas alejadas de las ciudades. En ese sentido, el 65% esta de acuerdo con que se construya una nueva cárcel en su región, pero sólo 30% la quiere en su comuna y 13% en su barrio. Además, 61% está de acuerdo con la ampliación de Santiago 1.

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