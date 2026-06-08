Senadora Provoste valora advertencias del CFA sobre Ley Miscelánea: “Enorme preocupación”

La discusión de la Ley Miscelánea del Gobierno, también conocida como proyecto de megarreforma, en la Comisión de Hacienda del Senado sumó un nuevo capítulo con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que presentó sus observaciones respecto del impacto fiscal de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.

Tras la sesión, la senadora Yasna Provoste (DC) valoró la participación del organismo técnico y manifestó preocupación por las conclusiones planteadas durante el análisis del proyecto, especialmente en lo relacionado con sus efectos sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal.

“Hemos recibido las sugerencias, recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo con enorme preocupación. El Consejo es bastante claro en que esta es una iniciativa que además tiene supuestos económicos que no se condicen con la realidad, en que hay cifras que son contradictorias y que además esto va a acrecentar el estrés fiscal y la deuda pública”, sostuvo la parlamentaria.

La legisladora señaló que uno de los principales cuestionamientos apunta a la forma en que se financiarían los compromisos contemplados en la propuesta. En ese contexto, insistió en la necesidad de que el Gobierno precise si mantendrá el criterio que históricamente ha orientado la política fiscal chilena.

“Durante años, independientemente de la posición política en la que cada uno de nosotros se encuentre, siempre hemos obtenido una premisa que es muy importante: para poder financiar gastos permanentes se requieren ingresos permanentes”, afirmó.

A juicio de Provoste, el proyecto avanzaría en una dirección contraria a ese principio. “Lo que hace este proyecto de ley es que reduce los ingresos permanentes, aumenta el número de beneficiarios y de costos al programa fiscal y eso genera una situación que es realmente muy compleja”, advirtió.

La senadora también cuestionó que durante la presentación del Consejo Fiscal Autónomo no estuvieran presentes autoridades del Ministerio de Hacienda para responder las observaciones formuladas por el organismo.

“Lo que llama la atención es que precisamente en el día de hoy, cuando venía a entregar sus comentarios al proyecto de ley el Consejo Fiscal Autónomo, no está presente ni el ministro ni el subsecretario, nadie que pueda responder respecto a la serie de comentarios que hace”, señaló.

Provoste enfatizó que las advertencias no provienen de sectores políticos opositores, sino de una institución autónoma creada precisamente para monitorear la sostenibilidad de las cuentas fiscales.

“Por cierto, no es la oposición, sino el Consejo Fiscal Autónomo, un órgano independiente, técnico, autónomo y que además por ley tiene el mandato de velar por la responsabilidad fiscal”, indicó.

Finalmente, sostuvo que las conclusiones expuestas por el CFA deben ser consideradas durante la tramitación legislativa. “Lo que ha señalado en conclusión es que este proyecto de ley erosiona la política fiscal y nos deja en un serio riesgo económico que van a pagar las generaciones actuales y las próximas que están por venir”, concluyó.