La primera CEP del Presidente Kast: desaprobación alcanza el 52%

La primera Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) desde la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia mostró una evaluación mayoritariamente crítica hacia la conducción de su administración durante los primeros meses de mandato.

De acuerdo con el estudio, elaborado entre el 18 de abril y el 27 de mayo de este año sobre una muestra de 1.469 personas en 122 comunas del país, un 52% de los consultados desaprueba la forma en que el Mandatario está llevando adelante el Gobierno. En contraste, un 34% manifestó aprobar su gestión.

El sondeo también evidenció que un 9% de los encuestados declaró no aprobar ni desaprobar la labor del Ejecutivo, mientras que un 5% señaló no saber o prefirió no responder.

La medición incluyó además la evaluación de distintas figuras políticas. En ese apartado, José Antonio Kast registró un 38% de opiniones negativas y un 35% de opiniones positivas respecto de su imagen pública.

Los resultados muestran una variación acotada en comparación con la medición anterior de la CEP, realizada entre septiembre y octubre de 2025, cuando Kast aún era candidato presidencial. En esa oportunidad, obtuvo un 39% de evaluación negativa y un 38% de evaluación positiva.

De esta forma, la nueva encuesta refleja que la percepción negativa hacia el Presidente disminuyó marginalmente en un punto porcentual, mientras que la valoración positiva cayó tres puntos respecto de la última medición previa a su llegada a La Moneda.

La encuesta CEP es considerada uno de los principales instrumentos para medir la opinión pública en Chile y esta edición corresponde a la primera radiografía de la percepción ciudadana sobre la administración Kast desde el inicio de su mandato.