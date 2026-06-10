Paula Forttes, Directora de Envejecimiento de Flacso: “Edadismo es un tipo de discriminación”

El acelerado envejecimiento de la población chilena plantea nuevos desafíos sociales, culturales e institucionales. En ese contexto, la directora del Área de Envejecimiento y Cuidados de Flacso Chile, Paula Forttes, valoró la promulgación de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, aunque advirtió que el reconocimiento de derechos debe ir acompañado de mecanismos efectivos para garantizar su ejercicio.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, la especialista señaló que uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una sociedad más inclusiva es el edadismo, concepto que definió como una forma de discriminación basada en prejuicios sobre la edad. “El edadismo es un tipo de discriminación como el racismo, como el sexismo. Pero con una particularidad: ocurre sobre nosotros mismos”, explicó.

Forttes sostuvo que estos prejuicios se instalan a lo largo de la vida y terminan condicionando la forma en que las personas enfrentan su propio envejecimiento. “Los viejos son conservadores, los viejos no pueden hacer ciertas cosas, los viejos son enfermos, los viejos son pobres. Entonces empezamos a tener un imaginario de una sola vejez y bastante precaria. Que resulta que nos limita cuando llegamos nosotros a viejo”, afirmó.

La académica ejemplificó cómo estas creencias pueden influir en decisiones cotidianas. Relató el caso de una mujer que desiste de comprar una prenda porque considera que ya no tiene edad para usarla. A su juicio, ese tipo de razonamientos refleja cómo el edadismo termina restringiendo proyectos personales, laborales o recreativos. “No tengo edad para ponerme esta falda, no tengo edad para ir a bailar, no tengo edad para iniciar un proyecto laboral nuevo, no tengo edad para emprender. Y eso es el edadismo”, indicó.

La especialista también cuestionó la imagen estereotipada que suele asociarse a las personas mayores. “Cuando uno dice, oye, una persona mayor, búscate una imagen. Y entonces buscamos una persona que esté un poquito doblada, en un asiento de una plaza, sola”, señaló. Frente a esa visión, enfatizó que el envejecimiento es una experiencia diversa y que no puede reducirse a una única realidad.

“No hay una sola vejez, hay múltiples vejeces”, afirmó Forttes, quien insistió en que el desafío cultural pasa por reconocer esa diversidad y ampliar las posibilidades asociadas a esta etapa de la vida.

En un país que por primera vez registra más personas mayores que niños y adolescentes, la directora de Flacso sostuvo que resulta indispensable construir una nueva mirada sobre el envejecimiento. “La verdad es que no tenemos mejor destino que envejecer”, señaló, agregando que “la vejez es un destino que podemos construir”.