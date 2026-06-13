Centroderecha adelanta quiebre oficialista y fracaso de AC contra Grau en el Senado

Síntesis generada con OpenAI

La ofensiva contra Nicolás Grau por inconsistencias fiscales de US$ 10.500 millones divide al oficialismo. El libelo, basado en cuatro capítulos técnicos, enfrenta un escenario difícil en el Senado por la falta de 26 votos y el temor a que sea sacrificado en negociaciones políticas. Sectores de la derecha liberal y exministros critican la medida por carecer de fundamento constitucional. Además, existe el riesgo de un “efecto bumerán” que podría golpear al actual ministro Jorge Quiroz bajo los mismos estándares técnicos en el futuro.

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