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Centroderecha adelanta quiebre oficialista y fracaso de AC contra Grau en el Senado
El libelo –basado en cuatro capítulos técnicos– enfrenta un escenario difícil en el Senado por la falta de 26 votos oficialistas y el temor a que sea sacrificado en negociaciones políticas. Sectores de la derecha y exministros de Hacienda critican la medida por carecer de fundamento constitucional.
Síntesis generada con OpenAI
La ofensiva contra Nicolás Grau por inconsistencias fiscales de US$ 10.500 millones divide al oficialismo. El libelo, basado en cuatro capítulos técnicos, enfrenta un escenario difícil en el Senado por la falta de 26 votos y el temor a que sea sacrificado en negociaciones políticas. Sectores de la derecha liberal y exministros critican la medida por carecer de fundamento constitucional. Además, existe el riesgo de un “efecto bumerán” que podría golpear al actual ministro Jorge Quiroz bajo los mismos estándares técnicos en el futuro.Desarrollado por El Mostrador
- Acusación constitucional en riesgo
Parlamentarios de centroderecha comenzaron a anticipar que la acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, difícilmente prosperaría en el Senado debido a la falta de apoyos suficientes.
- Apuesta a divisiones del oficialismo
Aunque reconocían un escenario adverso, los impulsores de la acusación confiaban en que las tensiones internas dentro del oficialismo podrían generar desmarques durante la votación.
- Respaldo del Gobierno a Quiroz
La administración de José Antonio Kast desplegó una estrategia de defensa política del ministro, argumentando que la acusación carecía de fundamentos jurídicos sólidos y respondía más a diferencias políticas.
- Cálculo político de la oposición
El debate dejó en evidencia las dificultades de la oposición para construir mayorías en el Senado, pese a haber logrado instalar cuestionamientos sobre el historial profesional y decisiones públicas de Quiroz.
- Derrota proyectada antes de la votación
La nota señala que, a medida que avanzaban las conversaciones entre senadores, se consolidaba la percepción de que la acusación sería rechazada, transformándose en una derrota política para quienes impulsaron el libelo.
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