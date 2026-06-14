PC condiciona apoyo a la megarreforma y evalúa recurrir al Tribunal Constitucional

La jefa de bancada del Partido Comunista (PC), Daniela Serrano, advirtió que la colectividad opositora no respaldará la megarreforma impulsada por el Gobierno mientras el Ejecutivo mantenga en un mismo proyecto las medidas para financiar la reconstrucción y los cambios al sistema tributario.

La diputada aseguró a Radio Nuevo Mundo que el PC está disponible para aprobar una ley especial destinada a las zonas afectadas por los megaincendios, pero rechazó apoyar lo que calificó como una “reforma tributaria” encubierta.

“Nosotros dijimos al ministro García Ruminot: separen el proyecto. Y si separan el proyecto, nosotros no teníamos ningún problema en hacer una ley especial para la reconstrucción”, afirmó Serrano. Sin embargo, remarcó que los votos comunistas no estarán disponibles para aprobar cambios tributarios discutidos, según cuestionó, en solo 15 días en la Cámara.

La parlamentaria apuntó especialmente a la reducción del impuesto corporativo, la reintegración del sistema, la invariabilidad tributaria y los mecanismos de compensación para empresas ante controversias relacionadas con permisos sectoriales o ambientales.

Serrano sostuvo que la oposición analizó conjuntamente la iniciativa, “desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista”, y recordó que distintas bancadas presentaron reservas de constitucionalidad. “Estamos esperando también cómo salga el trámite desde el Senado para ir con un requerimiento al Tribunal Constitucional”, señaló.

También cuestionó el papel del Partido de la Gente en la aprobación del proyecto y afirmó que la iniciativa avanzó “casi íntegra” a la Cámara Alta. A su juicio, las disposiciones aprobadas podrían comprometer el esquema tributario del país durante 25 años.