Gobierno vuelve a defender los ajustes a la Ley Karin: ministro Rau destacó el rol de la DT

El equipo del Gobierno de José Antonio Kast busca hacer cambios sobre la Ley Karin centrados en corregir la implementación para un mecanismo más efectivo y eficiente. Durante la “Cruzada X el Empleo” de la CPC, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió estos ajustes, ya que provocarían un efecto positivo en el trabajo de la DT.

“Estamos llegando tarde con las respuestas a la Dirección del Trabajo (DT). Entonces nosotros tenemos que trabajar en una mejor implementación de la ley, y esto es lo que intenta el nuevo reglamento”, comentó Rau. La autoridad también agregó que se estaba avanzando en los últimos detalles de la propuesta.

El rediseño que presentó el borrador

Durante comienzos de agosto se dieron a conocer los que serían los puntos del nuevo reglamento. Los ajustes principales serían acelerar la tramitación de denuncias por acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Según el diagnóstico que arrojó el ministerio, los cambios están enfocados en el rol de la DT, pues allí se encuentra el origen del problema actual que poseería la ley.

Se advierte que las denuncias laborales que se encuentran fuera de la Ley Karin siguen tomando la misma ruta administrativa, retrasando la respuesta y trabajo de la DT sobre los casos más urgentes. Es entonces, que se propuso ordenar el ingreso de denuncias, establecer criterios claros para la investigación y reducir los tiempos de investigación, entre otras.

Recordemos que la Ley Karin está vigente desde 2024, modificando el Código del Trabajo para la prevención, investigación y sanción de denuncias de acoso o violencia en el trabajo. La normativa que lleva dos años de vigencia registró 66 mil solicitudes por presunta vulneración desde 2024 a 2025.

El fallido intento de derogación

Durante el mismo mes, el partido de derecha liderado por Johannes Kaiser buscó suspender la Ley Karin. Sin embargo, el Gobierno les cerró la puerta y descartó esta propuesta por ser poco razonable. En cambio, abrió la alternativa para los ajustes de la normativa. “Las leyes se pueden perfeccionar”, afirmó el Presidente José Antonio Kast en aquel momento. Ahora, el ministro del Trabajo vuelve a defender esta premisa. Así también es el caso de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien aseguró que la ley fue legislada con “buenas intenciones”, pero que su implementación no era del todo oportuna.

La líder gremial destacó que hay “una tremenda congestión en la DT”, que estaría retrasando la eficacia del organismo. Según el diagnóstico de Jiménez, se ha observado un alto número de denuncias, pero no hay un proceso que filtre la admisibilidad de ellas. “Tenemos que cuidar que aquellos casos que son legítimos tengan una vía de investigación y de sanción, pero evitar que esto se transforme en una carga innecesaria cuando no son casos en que se confirme que hay ahí una infracción”, comentó.