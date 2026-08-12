Hugo Herrera y diferencias entre Arrau y Quiroz: “Es un ministro de otro talante, muy distinto”

La puesta en marcha de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) abrió un nuevo desafío para La Moneda después de la aprobación de la Ley Miscelánea. Para el filósofo y analista político Hugo Herrera, la figura del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, puede ser relevante no solo para conducir ese proceso, sino también para abrir una vía de diálogo político que hasta ahora ha resultado esquiva para el Ejecutivo.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales puso atención en el estilo que ha mostrado Arrau y marcó una diferencia con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Me parece que es un ministro de otro talante”, sostuvo Herrera, quien previamente había señalado que Arrau tiene “un carácter muy distinto y un estilo, al parecer, muy distinto al del ministro Quiroz”.

A juicio del analista, el secretario de Estado asumió además una cartera particularmente sensible para la administración de José Antonio Kast. “Se dio cuenta de que entró a reemplazar un área deficitaria para el Gobierno, y que era una promesa del Gobierno, la seguridad. O sea, aquí estamos en un área donde no puede haber más errores graves”, afirmó.

Herrera destacó especialmente que Arrau haya reconocido la continuidad del trabajo realizado previamente en materia de seguridad. “Detectado eso, me parece que su tono de, primero, establecer la continuidad con la administración Cordero, por decirlo así, y todo el trabajo que ahí se había hecho, es un acierto”, señaló.

El académico también valoró que el ministro no haya cerrado anticipadamente la discusión sobre los mecanismos concretos que contempla la ACOT. Según explicó, no le ha escuchado declaraciones “donde las cosas están escritas en piedra para él”.

“Lo que está escrito en piedra es que hay que combatir el crimen organizado y bajar la cantidad de muertos al año en Chile, pero ¿cómo se va a hacer eso? Incluso respecto al tema jurídico lo he visto más bien abierto”, sostuvo.

Esa disposición, agregó, podría entregar al Gobierno una oportunidad que excede la propia agenda contra el crimen organizado. Herrera planteó que la seguridad podría convertirse, precisamente por su relevancia transversal, en un espacio para recuperar el diálogo entre el oficialismo y sus opositores.

“Pucha que nos hace falta, digo, no solamente pensando en la agenda de seguridad que es prioritaria, pero pucha que nos hace falta como país sentarnos a dialogar”, afirmó.

En esa línea, agregó que “a lo mejor este, paradójicamente, que es un tema tan poco glamoroso, por decirlo así, podría volverse el tema en el que las oposiciones se volvieran a sentar a la mesa con el Gobierno”.

Para Herrera, aquello permitiría además a La Moneda “mostrar una capacidad de conducción ya más fina, que no ha tenido”.

El analista vinculó esa posibilidad con el lugar que ocupa la seguridad en la propia legitimidad del Estado. “El tema de seguridad cala tan hondo porque es la base primera desde la cual se justifica la existencia del Estado”, explicó.

“Si nosotros queremos Estado para tener buenas escuelas, si queremos Estado para tener buenas prestaciones sociales, si queremos Estado para jubilarnos tranquilamente, lo primero que necesitamos es Estado que nos garantice la paz y la seguridad”, añadió.

Herrera definió esa función como “el pienso, luego existo de la política” y sostuvo que, frente a la crisis de legitimidad, garantizar seguridad constituye “la primera piedra que hay que poner para ir saliendo de la crisis en la que estamos”.