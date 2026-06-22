Contraloría detecta graves falencias en decomisos realizados por el municipio de Viña del Mar

La Contraloría Regional de Valparaíso publicó el 11 de junio el informe N°253/2026 (revísalo aquí) con los resultados de una inspección realizada a la Municipalidad de Viña del Mar, entre el 23 y 30 de abril de 2026; específicamente, al resguardo y disposición final que ha hecho de los productos decomisados a los vendedores ambulantes que, en los últimos años, han proliferado por la ciudad.

La expansión del comercio informal ha sido una problemática persistente para la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), quien asumió en 2021 y luego resultó reelecta en 2024. En su última cuenta pública, realizada en abril, destacó que en 2025 la dirección de Seguridad Pública realizó “3.727 fiscalizaciones al comercio ambulante no autorizado (aumento del 285% v/s 2024) con 201.188 especies decomisadas”.

Sin embargo, la Contraloría constató, en dicho proceso, una serie de vulneraciones a los principios de control, probidad, eficiencia y transparencia que rigen la administración del Estado, como la falta de registros de ingreso y de inventario de las incautaciones, y la “ausencia de procedimientos que definan el resguardo de dineros provenientes de decomisos”.

La entidad detectó que el municipio no cuenta con un procedimiento formal que regule el resguardo del dinero decomisado en los operativos. Incluso encontró dinero en efectivo almacenado en la bodega municipal, sin un sistema de resguardo diferenciado, “toda vez que se mantenía al interior de una caja de cartón de zapatos sellada con cinta adhesiva y contenida, a su vez, dentro de una manta de tela cerrada mediante un nudo, la cual agrupaba la totalidad de las especies decomisadas”.

La falta de procedimientos formales para el resguardo del dinero decomisado “incrementa el riesgo de extravío, sustracción, uso indebido o manejo inadecuado de estos recursos”, dice la Contraloría, lo cual “reviste especial gravedad, por cuanto expone a la entidad edilicia (que custodia los bienes) al riesgo de no contar con la disponibilidad o trazabilidad necesaria para dar cumplimiento, en tiempo y forma, a eventuales resoluciones de devolución emanadas del Juzgado de Policía Local”.

Otras irregularidades. La entidad además detectó “desorden generalizado” en el almacenamiento de los bienes incautados, “deficiencias en las instalaciones de la bodega municipal, incluyendo condiciones inadecuadas de seguridad e higiene, almacenamiento inseguro de cilindros de gas, extintores vencidos o inaccesibles” y verificó deficiencias en el proceso de destrucción de especies.

Procedimiento disciplinario. Ante dichos hallazgos, la Contraloría ordenó al municipio varias medidas, como implementar un sistema formal de registro y control de ingreso a bodega, e “instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas”.

Consultado sobre este asunto, el municipio señaló que cumplirá con los requerimientos del informe y destacó que los hallazgos refieren a “una cuestión de forma, pues el organismo contralor no detectó perjuicios patrimoniales, pérdidas de especies, apropiación indebida de bienes, fraude, corrupción ni uso irregular de recursos municipales”.