Ministra Rincón y cese de centrales a carbón en Puchuncaví: “No sabemos cuándo saldrían”

El 17 de junio, la ministra de Energía, Ximena Rincón, se reunió en Valparaíso con los alcaldes de Puchuncaví, Marcos Morales; de Quintero, Rolando Silva; y de Concón, Freddy Ramírez. Según anunció el Ministerio, el encuentro trataría sobre el proceso de descarbonización y transición energética que impulsa el Gobierno en la región. Sin embargo, en la instancia los ediles aprovecharon –más que nada– de manifestarle sus preocupaciones; por ejemplo, cómo baja el turismo cuando hay episodios de contaminación.

Rincón invitó a “dejar de hablar de zonas de sacrificio y avanzar hacia zonas de oportunidad”, pero del Plan de Descarbonización vigente y del retiro o reconversión de las termoeléctricas a carbón que todavía operan en la bahía de Puchuncaví, se dijo prácticamente nada. Así que se lo preguntamos:

―El Plan de Descarbonización establecía un acuerdo voluntario, entre las empresas y el Gobierno, para el cese de las centrales a carbón al 2040. En Puchuncaví, ya fueron retiradas las unidades 1 y 2, pero quedan pendientes la 3 y 4 (Nueva Ventanas y Campiche), de la empresa Quintero Energía, que según el cronograma original debían salir en 2025.

―Hay algunas que están atrasadas, otras que se están cumpliendo. En el norte salió una y ahora quedan dos. Estamos revisando el plan porque la idea es que se vayan metiendo todas. Hay que revisarlo… Como es voluntario, no es obligatorio, y hay que buscar las condiciones para que vayan saliendo, porque además todas estas centrales son también de respaldo, entonces, no puedes llegar y sacarlas sin provocar eventualmente un problema de disponibilidad de energía. Ahora, ¿qué estamos haciendo como ministerio? Concentrarnos en resolver los proyectos urgentes –como el proyecto de ley que extiende el subsidio eléctrico– y luego meternos en estos otros temas.

―¿Se refiere al Plan de Descarbonización?

―No solo descarbonización… Distribución, te hago la lista.

―Respecto de Nueva Ventanas y Campiche, ¿no tiene la fecha de cuándo saldrían?

―No tengo el detalle de lo que pasa, no sabemos cuándo saldrían. Tenemos que meternos, después de sacar el proyecto de ley, a este tema.

―¿Todavía no hay fecha de salida, entonces?

―No. De hecho ni siquiera me lo entregaron como tema en la entrega en el Gobierno que se fue.

―¿La descarbonización?

―Nada. Ni una sola palabra.