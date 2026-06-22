Serie de falsas amenazas de bomba obliga a evacuar tribunales, el GAM y Zoológico Nacional

Una serie de avisos de bomba generó durante este lunes la evacuación preventiva de distintos recintos en Santiago, entre ellos el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Centro de Justicia, los Juzgados Civiles y el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano.

Las alertas se originaron a partir de correos electrónicos enviados a distintas instituciones, lo que activó los protocolos de emergencia y motivó el despliegue del GOPE de Carabineros para revisar los inmuebles afectados.

Uno de los primeros procedimientos se registró en el GAM, donde se desarrollaba una actividad en la que participaba la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. La autoridad, junto a asistentes y funcionarios, debió evacuar el recinto mientras se realizaban las diligencias policiales.

De forma paralela, también fueron desalojados el Centro de Justicia de Santiago y los Juzgados Civiles, luego de que se alertara sobre la eventual presencia de artefactos explosivos. Producto del operativo, se suspendieron temporalmente audiencias y actividades en los edificios judiciales.

Más tarde, Carabineros informó además la evacuación preventiva del Zoológico Nacional, ubicado en el Parque Metropolitano, en el cerro San Cristóbal, donde también se desplegó personal especializado para verificar la seguridad del recinto.

Según informó Carabineros, las amenazas fueron descartadas tras los procedimientos realizados en los recintos revisados. De todos modos, las autoridades anunciaron acciones legales para identificar a los responsables de los correos.

El seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, señaló que se realizarán las denuncias correspondientes por amenaza de bomba y alarma pública, además de querellas por parte del Ministerio de Seguridad Pública.

La autoridad indicó que, por ahora, no existen antecedentes que permitan atribuir los mensajes a una organización específica ni confirmar una acción coordinada de mayor alcance.