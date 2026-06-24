Tribunal le niega viaje a Europa a Camila Polizzi

Este martes, Camila Polizzi y su expareja Sebastián Polanco, dos de los acusados del caso Convenios en su arista de la Fundación En Ti, solicitaron al Tribunal de Garantía de Concepción modificar sus medidas cautelares. Polanco pedía rebajar su cautelar de arresto domiciliario nocturno para poder estudiar Derecho en jornada vespertina. El tribunal acogió su solicitud, por lo que ahora cumplirá arresto nocturno de 23.30 horas a 7 de la mañana (sus clases terminan a las 22.30 horas).

Pero a Polizzi no le fue tan bien. Su solicitud apuntaba a que se le permitiera viajar a Bucarest, Rumanía, ya que tenía una invitación de oportunidades laborales.

La jueza de Garantía Milena Ubilla determinó que de acuerdo a los antecedentes presentados por la misma defensa de Polizzi, esta no tiene necesidades laborales que justifiquen su salida del país para explorar una oportunidad laboral. De hecho, la excandidata política ganaría más de $ 6 millones mensuales, principalmente por la venta de contenido en plataformas para adultos.

La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado se opuso a la solicitud, argumentando que no había detalles precisos sobre la oferta laboral que tenía Polizzi. De esta forma, ella se mantendrá con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Cabe recordar que tanto Polizzi como Polanco enfrentarán un juicio oral. La audiencia de preparación, que ha sufrido tres recalendarizaciones, fue programada para el 25 de agosto.