Con votos oficialistas, comisión de Hacienda aprueba elevar deuda fiscal hasta US$6.200 millones

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general y en particular el proyecto que eleva el endeudamiento del fisco hasta por US$6.200 millones. La iniciativa avanzó con votos del oficialismo y quedó lista para ser revisada por la sala del Senado.

El respaldo vino de los senadores Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN) y Rodolfo Carter, independiente-Republicano. En contra se pronunciaron los senadores de oposición Daniela Cicardini y Gastón Saavedra, ambos del Partido Socialista.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha explicado que la mayor necesidad de deuda responde a la profundización del déficit fiscal proyectado durante la tramitación de la Ley de Presupuestos del año pasado. Según detalló, el aumento considera US$3.800 millones por mayores necesidades fiscales, US$900 millones por efecto del tipo de cambio y US$1.500 millones por compromisos ineludibles de pago, asociados al nivel de deuda flotante y al bajo nivel de caja.

La Ley de Presupuestos vigente autorizó un máximo de US$18 mil millones en deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó usar US$17.400 millones. Con los US$6.200 millones adicionales, el techo total llegaría a US$24.200 millones.