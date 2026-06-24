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Con votos oficialistas, comisión de Hacienda aprueba elevar deuda fiscal hasta US$6.200 millones PAÍS FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Con votos oficialistas, comisión de Hacienda aprueba elevar deuda fiscal hasta US$6.200 millones

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La iniciativa fue visada con votos del oficialismo y sin apoyo del PS. El proyecto ahora pasará a la sala del Senado, en medio del debate por la mayor necesidad de financiamiento fiscal.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto que aumenta el endeudamiento fiscal hasta US$6.200 millones. La iniciativa avanzó con votos del oficialismo —UDI, RN y Republicanos— y sin apoyo de la oposición socialista. Hacienda justificó la solicitud por mayor déficit fiscal, efecto del tipo de cambio, compromisos de pago, deuda flotante y bajo nivel de caja.
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La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general y en particular el proyecto que eleva el endeudamiento del fisco hasta por US$6.200 millones. La iniciativa avanzó con votos del oficialismo y quedó lista para ser revisada por la sala del Senado.

El respaldo vino de los senadores Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN) y Rodolfo Carter, independiente-Republicano. En contra se pronunciaron los senadores de oposición Daniela Cicardini y Gastón Saavedra, ambos del Partido Socialista.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha explicado que la mayor necesidad de deuda responde a la profundización del déficit fiscal proyectado durante la tramitación de la Ley de Presupuestos del año pasado. Según detalló, el aumento considera US$3.800 millones por mayores necesidades fiscales, US$900 millones por efecto del tipo de cambio y US$1.500 millones por compromisos ineludibles de pago, asociados al nivel de deuda flotante y al bajo nivel de caja.

La Ley de Presupuestos vigente autorizó un máximo de US$18 mil millones en deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó usar US$17.400 millones. Con los US$6.200 millones adicionales, el techo total llegaría a US$24.200 millones.

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