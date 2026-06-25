Corte de Apelaciones rechaza desafuero del diputado Daniel Manouchehri

La Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de desafuero presentada por el senador Fidel Espinoza en contra del diputado Daniel Manouchehri, poniendo fin, al menos en esta etapa, a la acción judicial derivada de las declaraciones que el parlamentario realizó en medio de la acusación constitucional contra el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

La acción había sido impulsada por Espinoza luego de que Manouchehri lo calificara de “corrupto” y denunciara públicamente haber recibido amenazas por parte del senador, en el contexto de la ofensiva parlamentaria que terminó con la destitución del exjuez, cuestionado por sus vínculos con el caso Hermosilla.

En su resolución, el tribunal concluyó que las expresiones emitidas por el diputado se enmarcan en el ejercicio de su función parlamentaria y que denunciar las presuntas amenazas del senador no constituye el delito de injurias, razón por la cual rechazó la solicitud de desafuero.

Tras conocer la decisión, Manouchehri sostuvo que el fallo reafirma la legitimidad de las acciones que impulsó para investigar hechos de corrupción en el Poder Judicial.

“Las acciones que hemos impulsado han permitido destituir a tres jueces vinculados a la corrupción. Eso ha sido bueno para Chile”, afirmó.

El diputado agregó que la resolución no modificará su actuación fiscalizadora y aseguró que continuará impulsando iniciativas para enfrentar los casos de corrupción.

“Ni las amenazas que hemos recibido, ni menos las querellas, nos van a amedrentar”, sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado a dejar atrás las disputas internas dentro del oficialismo y concentrar los esfuerzos en el trabajo legislativo.

“La pelea interna no contribuye a nada. Mi foco está en seguir representando a las casi 100 mil personas que nos llevaron al Congreso, enfrentando los abusos del poder con la misma valentía y coraje”, concluyó.