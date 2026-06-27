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Alvarado defiende reacción de Kast tras incidente con mujer en Villarrica: “Recibe mucho afecto” PAÍS

Alvarado defiende reacción de Kast tras incidente con mujer en Villarrica: “Recibe mucho afecto”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que la mujer fue quien sobrepasó los límites y que Kast solo pidió respeto para él y para los presentes.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, respaldó al presidente José Antonio Kast tras el intercambio que protagonizó con una mujer durante una actividad en Villarrica, episodio que se viralizó en redes sociales. El ministro descartó que el Mandatario se excediera en el tono, asegurando que habitualmente mantiene una relación cercana con la ciudadanía y está dispuesto a escuchar a las personas. Además, sostuvo que la mujer fue quien sobrepasó los límites y que Kast solo pidió respeto para él y para los presentes.
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El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, salió en defensa del presidente José Antonio Kast luego de la controversia generada por el intercambio que el Mandatario sostuvo con una mujer y su hijo durante una actividad oficial en Villarrica, episodio que fue registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales.

Consultado por las críticas al tono empleado por el jefe de Estado, Alvarado descartó que hubiera existido un exceso en su reacción. “He acompañado en múltiples oportunidades a terreno al presidente y es una persona cercana que recibe mucho afecto”, sostuvo.

El ministro aseguró que, en este tipo de actividades, es habitual que las personas se acerquen para saludar al Mandatario, valorando “su trabajo, felicitarlo, sacarse una fotografía”, aunque precisó que también existen situaciones excepcionales. “Él siempre está disponible a escuchar a las personas”, acotó.

En la misma línea, Alvarado respaldó la actuación de Kast, señalando que la mujer “excedió sus comentarios respecto al presidente” y que la respuesta del jefe de Estado consistió únicamente en solicitar respeto “para él y para los demás”

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