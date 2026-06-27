Alvarado defiende reacción de Kast tras incidente con mujer en Villarrica: “Recibe mucho afecto”

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, salió en defensa del presidente José Antonio Kast luego de la controversia generada por el intercambio que el Mandatario sostuvo con una mujer y su hijo durante una actividad oficial en Villarrica, episodio que fue registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales.

Consultado por las críticas al tono empleado por el jefe de Estado, Alvarado descartó que hubiera existido un exceso en su reacción. “He acompañado en múltiples oportunidades a terreno al presidente y es una persona cercana que recibe mucho afecto”, sostuvo.

El ministro aseguró que, en este tipo de actividades, es habitual que las personas se acerquen para saludar al Mandatario, valorando “su trabajo, felicitarlo, sacarse una fotografía”, aunque precisó que también existen situaciones excepcionales. “Él siempre está disponible a escuchar a las personas”, acotó.

En la misma línea, Alvarado respaldó la actuación de Kast, señalando que la mujer “excedió sus comentarios respecto al presidente” y que la respuesta del jefe de Estado consistió únicamente en solicitar respeto “para él y para los demás”