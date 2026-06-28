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Abogado Mauricio Daza: “Comparado con Zaliasnik, Luis Hermosilla es un niño de pecho”
El abogado Mauricio Daza afirmó que Gabriel Zaliasnik posee una red de influencia superior a la de Luis Hermosilla y sostuvo que los chats revelados en el Caso Audios muestran la existencia de una estructura que buscaba instalar personas “leales” en tribunales superiores.
- Daza apunta a Zaliasnik: El abogado Mauricio Daza afirmó que “comparado con Gabriel Zaliasnik, Luis Hermosilla es un niño de pecho“, al referirse a la influencia que, a su juicio, tendría el actual embajador de Chile en Israel dentro del sistema judicial.
- Proceso disciplinario: Sus declaraciones se producen luego de que el Colegio de Abogados abriera un procedimiento disciplinario contra Gabriel Zaliasnik, a raíz de los chats revelados en el Caso Audios.
- Red de influencias: Daza sostuvo que el foco no debe estar solo en la situación personal de Zaliasnik, sino en esclarecer una presunta red de corrupción judicial que habría operado durante años.
- Nombramientos en tribunales: Según el abogado, los mensajes revelan la existencia de un grupo organizado que buscaba instalar en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema a personas que consideraban “leales” o “incondicionales“.
- Crítica al criterio de selección: Daza afirmó que los chats muestran que el respaldo a determinados nombramientos no respondía a los méritos profesionales de los candidatos, sino a su cercanía con quienes integraban esa red de influencias.
- Importancia del caso: El abogado sostuvo que lo que está en juego es la fe pública y la posibilidad de determinar cómo habría funcionado esta estructura de influencia dentro del Poder Judicial.
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