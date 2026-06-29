Abogado Mauricio Daza: “Comparado con Zaliasnik, Luis Hermosilla es un niño de pecho”

El abogado Mauricio Daza afirmó que Gabriel Zaliasnik posee una red de influencia superior a la de Luis Hermosilla y sostuvo que los chats revelados en el Caso Audios muestran la existencia de una estructura que buscaba instalar personas “leales” en tribunales superiores.

Daza apunta a Zaliasnik: El abogado Mauricio Daza afirmó que “ comparado con Gabriel Zaliasnik, Luis Hermosilla es un niño de pecho “, al referirse a la influencia que, a su juicio, tendría el actual embajador de Chile en Israel dentro del sistema judicial.

El abogado afirmó que “ “, al referirse a la influencia que, a su juicio, tendría el actual embajador de Chile en Israel dentro del sistema judicial. Proceso disciplinario: Sus declaraciones se producen luego de que el Colegio de Abogados abriera un procedimiento disciplinario contra Gabriel Zaliasnik , a raíz de los chats revelados en el Caso Audios.

Sus declaraciones se producen luego de que el abriera un procedimiento disciplinario contra , a raíz de los chats revelados en el Caso Audios. Red de influencias: Daza sostuvo que el foco no debe estar solo en la situación personal de Zaliasnik, sino en esclarecer una presunta red de corrupción judicial que habría operado durante años.

Daza sostuvo que el foco no debe estar solo en la situación personal de Zaliasnik, sino en esclarecer una presunta que habría operado durante años. Nombramientos en tribunales: Según el abogado, los mensajes revelan la existencia de un grupo organizado que buscaba instalar en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema a personas que consideraban “ leales ” o “ incondicionales “.

Según el abogado, los mensajes revelan la existencia de un grupo organizado que buscaba instalar en las y en la a personas que consideraban “ ” o “ “. Crítica al criterio de selección: Daza afirmó que los chats muestran que el respaldo a determinados nombramientos no respondía a los méritos profesionales de los candidatos, sino a su cercanía con quienes integraban esa red de influencias.

Daza afirmó que los chats muestran que el respaldo a determinados nombramientos de los candidatos, sino a su cercanía con quienes integraban esa red de influencias. Importancia del caso: El abogado sostuvo que lo que está en juego es la fe pública y la posibilidad de determinar cómo habría funcionado esta estructura de influencia dentro del Poder Judicial. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.