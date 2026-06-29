Minvu destituye a hija de presidenta de funcionarios de Serviu Metropolitano por mal uso de licencia

El Ministerio de Vivienda aplicó la sanción de destitución contra Sue Milly Pot Rozas, hija de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu Metropolitano, tras concluir un sumario que acreditó que salió del país mientras hacía uso de una licencia médica por reposo psiquiátrico.

Destitución por licencia médica: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) resolvió destituir a Sue Milly Pot Rozas , funcionaria de la Subsecretaría de Vivienda e hija de Ivonne Rozas , presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu Metropolitano, tras un sumario por uso irregular de una licencia médica.

El resolvió destituir a , funcionaria de la Subsecretaría de Vivienda e hija de , presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu Metropolitano, tras un sumario por uso irregular de una licencia médica. Viajó durante el reposo: La investigación concluyó que la funcionaria obtuvo una licencia médica psiquiátrica a partir del 16 de agosto de 2023 y, mientras debía cumplir reposo laboral total , salió de Chile el 28 de agosto con destino a Francia .

La investigación concluyó que la funcionaria obtuvo una licencia médica psiquiátrica a partir del y, mientras debía cumplir , salió de Chile el con destino a . Origen de la investigación: El caso surgió a partir del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 9 de la Contraloría General de la República, que detectó funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica.

El caso surgió a partir del de la Contraloría General de la República, que detectó funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. Descargos rechazados: Durante el sumario, Pot Rozas sostuvo que el Minvu no tenía competencia para iniciar el procedimiento sin un pronunciamiento previo de la Compin o la Isapre y que no existía una norma que prohibiera viajar con licencia médica. La Fiscalía Administrativa desestimó esos argumentos.

Durante el sumario, Pot Rozas sostuvo que el Minvu no tenía competencia para iniciar el procedimiento sin un pronunciamiento previo de la Compin o la Isapre y que no existía una norma que prohibiera viajar con licencia médica. La Fiscalía Administrativa desestimó esos argumentos. Fundamento de la sanción: La resolución establece que el sumario no investigó la validez de la licencia médica, sino el incumplimiento de las obligaciones funcionarias derivadas del principio de probidad administrativa , al impedir la fiscalización del reposo y privilegiar un interés particular sobre el interés público.

La resolución establece que el sumario no investigó la validez de la licencia médica, sino el incumplimiento de las obligaciones funcionarias derivadas del , al impedir la fiscalización del reposo y privilegiar un interés particular sobre el interés público. Sanción máxima: El ministro Iván Poduje firmó la resolución que aplica la destitución , la sanción más grave contemplada en el Estatuto Administrativo, por infringir los deberes de probidad y de mantener una conducta acorde con la dignidad del cargo.

El ministro firmó la resolución que aplica la , la sanción más grave contemplada en el Estatuto Administrativo, por infringir los deberes de probidad y de mantener una conducta acorde con la dignidad del cargo. Contexto del conflicto: La decisión se conoce en medio de las tensiones entre el ministro Poduje y la dirigencia de los funcionarios del Serviu Metropolitano. Días antes, Ivonne Rozas había acusado al secretario de Estado de tratar a los funcionarios “como si fuéramos delincuentes políticos” tras un oficio emitido por los incidentes ocurridos en la conmemoración de los 50 años del organismo. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.