Minvu destituye a hija de presidenta de funcionarios de Serviu Metropolitano por mal uso de licencia

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo resolvió destituir a Sue Milly Pot Rozas, funcionaria de la Subsecretaría de Vivienda e hija de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu Metropolitano, Ivonne Rozas, luego de concluir un sumario administrativo por el uso irregular de una licencia médica. La resolución fue firmada por el ministro Iván Poduje.

La decisión establece la aplicación de la sanción más gravosa contemplada en el Estatuto Administrativo, luego de que la investigación determinara que la funcionaria viajó fuera del país mientras debía cumplir un reposo laboral total ordenado por una licencia médica de carácter psiquiátrico.

Según la resolución, la investigación se originó a partir del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de la Contraloría General de la República, que detectó funcionarios públicos que registraban salidas del país mientras hacían uso de licencias médicas. En ese listado figuraba Sue Milly Pot Rozas.

El sumario concluyó que la funcionaria obtuvo una licencia médica desde el 16 de agosto de 2023, iniciando su reposo el día 17 por un período de 15 días. Sin embargo, el expediente estableció que el 28 de agosto salió de Chile por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino a Francia, incumpliendo el reposo prescrito. Entre los antecedentes considerados se encuentran el oficio de Contraloría, la licencia médica, la declaración de la funcionaria y un certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones.

En los cargos formulados se le imputó “haber ejercido actos que pueden ser calificados como faltas a la probidad administrativa”, al haber viajado al extranjero mientras mantenía una licencia médica que establecía expresamente reposo laboral total.

Durante el procedimiento disciplinario, la funcionaria presentó descargos argumentando, entre otros puntos, que el Ministerio carecía de competencia para iniciar el proceso sin un pronunciamiento previo de la Compin o de la Isapre y que no existía una norma que prohibiera viajar durante una licencia médica. Sin embargo, la Fiscalía Administrativa descartó esos planteamientos.

La resolución sostiene que el sumario no investigó un eventual falseamiento de la licencia, sino el incumplimiento de las obligaciones funcionarias derivadas del principio de probidad administrativa. Añade que al firmar la licencia médica, la funcionaria tomó conocimiento de las condiciones del reposo y que su salida del país impidió la fiscalización del beneficio por parte de los organismos competentes.

El documento agrega que el viaje constituyó una infracción grave al deber de observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal, al privilegiar un interés particular por sobre el interés público. También afirma que la conducta afectó el prestigio institucional y la confianza ciudadana en el servicio público, en un contexto marcado por la amplia difusión de los casos de funcionarios que viajaron al extranjero durante licencias médicas.

La investigación concluyó además que el viaje tuvo un carácter recreativo y no respondió a un tratamiento médico, que no existieron antecedentes que justificaran la salida del país y que la funcionaria actuó con negligencia grave al incumplir las condiciones establecidas en la licencia médica.

En virtud de esos antecedentes, el Ministerio resolvió aplicar la destitución por infringir las obligaciones establecidas en el artículo 61, letras g) e i), del Estatuto Administrativo, relativas al deber de observar estrictamente el principio de probidad administrativa y mantener una conducta acorde con la dignidad del cargo.

La resolución se conoce en medio del creciente conflicto entre el ministro Iván Poduje y la dirigencia de los funcionarios del Serviu Metropolitano. Esta semana, la presidenta de la asociación, Ivonne Rozas, cuestionó públicamente un oficio enviado por el secretario de Estado tras los incidentes registrados durante la conmemoración de los 50 años del organismo.

En esa oportunidad, Rozas acusó que el ministro construyó una versión de los hechos sin investigar previamente y aseguró que el oficio hacía sentir a los funcionarios “como si fuéramos delincuentes políticos”. También sostuvo que Poduje mantiene una visión crítica hacia los trabajadores del Estado y que, desde antes de asumir como ministro, ha manifestado una permanente desconfianza hacia los funcionarios públicos.