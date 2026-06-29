Ximena Rivera: la jueza que prohibió al país saber quién era el conductor de los 264 km/h

Vinculado al grupo empresarial Izquierdo Menéndez- uno de los más poderosos del país- la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía dejó al imputado con las medidas menos gravosas y su licencia en el bolsillo. Además prohibió divulgar cualquier dato que llevara a la identidad de Pablo Izquierdo Reyes.

Tres decisiones de la jueza: La magistrada Ximena Rivera Salinas , del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó el arresto domiciliario total solicitado por la Fiscalía, no suspendió la licencia de conducir y prohibió revelar la identidad del conductor detenido por circular a 264 km/h en la Costanera Norte.

La magistrada , del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó el arresto domiciliario total solicitado por la Fiscalía, no suspendió la licencia de conducir y prohibió revelar la identidad del conductor detenido por circular a en la Costanera Norte. Conductor quedó en libertad: El imputado, Pablo Izquierdo Reyes, fue formalizado por conducción temeraria y quedó sujeto únicamente a firma mensual y arraigo nacional , manteniendo además su licencia de conducir.

El imputado, Pablo Izquierdo Reyes, fue formalizado por conducción temeraria y quedó sujeto únicamente a , manteniendo además su licencia de conducir. Antecedentes del imputado: Según informó Carabineros, el conductor tenía antecedentes policiales por tenencia y consumo de drogas , además de una condena por manejo en estado de ebriedad de 2009, ya prescrita.

Según informó Carabineros, el conductor tenía antecedentes policiales por , además de una condena por de 2009, ya prescrita. Quién es la jueza: El reportaje detalla que Rivera ingresó al Poder Judicial en 2002, ha desarrollado su carrera principalmente en tribunales penales y asumió como jueza titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en 2020.

El reportaje detalla que Rivera ingresó al Poder Judicial en 2002, ha desarrollado su carrera principalmente en tribunales penales y asumió como jueza titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en 2020. Resoluciones anteriores: La nota repasa otras decisiones relevantes de la magistrada, entre ellas resoluciones vinculadas a causas del estallido social, investigaciones por delitos económicos y casos de alta connotación pública.

La nota repasa otras decisiones relevantes de la magistrada, entre ellas resoluciones vinculadas a causas del estallido social, investigaciones por delitos económicos y casos de alta connotación pública. Críticas por la reserva de identidad: La decisión de impedir la difusión del nombre del imputado generó cuestionamientos de abogados y exfiscales, quienes sostuvieron que la medida no tendría fundamento legal tratándose de un imputado adulto y que no existían razones para afectar la publicidad del proceso.

La decisión de impedir la difusión del nombre del imputado generó cuestionamientos de abogados y exfiscales, quienes sostuvieron que la medida no tendría fundamento legal tratándose de un imputado adulto y que no existían razones para afectar la publicidad del proceso. Debate por un eventual trato privilegiado: El artículo señala que la resolución abrió un debate sobre un posible trato excepcional, considerando que el imputado está vinculado al grupo empresarial Izquierdo Menéndez, uno de los conglomerados económicos más relevantes del país. Lee el artículo completo en el siguiente link. Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.