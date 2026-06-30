Tribunal rechaza solicitud de senador Calisto para reabrir investigación por fraude al Fisco

El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó este martes la cautela de garantías presentada por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, con la que buscaba reabrir la investigación en su contra por presunto fraude al Fisco.

Con esta resolución, la causa seguirá su tramitación luego de que el Ministerio Público presentara la acusación contra el parlamentario y otras siete personas, en una indagatoria que apunta a un perjuicio fiscal superior a los $100 millones.

La defensa de Calisto había cuestionado el cierre de la investigación y acusó una vulneración al derecho a defensa, argumentando que el Ministerio Público presentó la acusación cuando aún estaba vigente el plazo investigativo y mientras quedaban diligencias pendientes.

Sin embargo, el tribunal no acogió esos planteamientos. El Consejo de Defensa del Estado sostuvo que la decisión de cierre de la investigación no vulneró derechos ni garantías del parlamentario, argumento que fue recogido por el juzgado.

El caso se originó por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, asociados a supuestas asesorías parlamentarias ficticias durante el período en que Calisto ejercía como diputado.

Según la Fiscalía, el entonces diputado se habría concertado con otros imputados para obtener recursos públicos mediante contratos de asesoría que no se habrían ejecutado realmente. El Ministerio Público solicita una pena de 12 años de cárcel para Calisto y presentó, además, una nueva solicitud de desafuero ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Tras el rechazo de la cautela de garantías, la causa queda a la espera de lo que resuelva el tribunal de alzada respecto de la petición de desafuero presentada por la Fiscalía.