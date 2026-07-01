Constanza Martínez y megarreforma: “Mi preocupación principal es que esta reforma no vea la luz”

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que la prioridad de su partido es impedir que la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast sea aprobada, asegurando que se trata de una iniciativa que busca revertir avances sociales y que responde a una visión ideológica del Ejecutivo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, la dirigenta fue consultada por las declaraciones del secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, quien planteó que, si su sector obtiene mayoría parlamentaria en el futuro, podría revertir la reforma impulsada por el Gobierno.

“Yo no me atrevería a decir que esto se puede dar vuelta en tres años. Mi preocupación principal hoy día es que esta reforma no vea la luz”, sostuvo Martínez.

La presidenta del Frente Amplio argumentó que el Ejecutivo ha dificultado el debate legislativo. “El nivel de obsecuencia que ha tenido el Gobierno para poder conversar ha hecho muy difícil también poder aportar una visión distinta”, afirmó, agregando que tampoco se escucharon las observaciones formuladas por organismos autónomos sobre el proyecto.

En esa línea, cuestionó la forma en que fue presentada la iniciativa. “Tuvimos que expresar que era una reforma tributaria porque se presentó con otro nombre. Se presentó con el proyecto de reconstrucción y hasta el día de hoy nos dicen proyecto de reconstrucción, que reconstrucción no tiene nada. Yo diría que es un proyecto de destrucción, un proyecto de destrucción de los últimos 30 años de debate en Chile”, afirmó.

Martínez sostuvo que la propuesta impulsada por el Ejecutivo tiene “una visión muy sesgada” respecto del malestar social de las últimas décadas y del rol que debe cumplir el Estado. A su juicio, la iniciativa pone en riesgo prestaciones sociales fundamentales y afectaría especialmente a los sectores de menores ingresos y de clase media.

“Creo que hay una visión muy sesgada de lo que significó el malestar en los últimos 20 años y la necesidad de que las familias chilenas tuvieran un apoyo por parte del Estado. A mí lo que me preocupa de este proyecto es su carga ideológica, su sentido antipopular o anticlases bajas y medias”, señaló.

La dirigenta también cuestionó medidas impulsadas por el Gobierno durante sus primeros meses de gestión, mencionando la discusión sobre el MEPCO, las garantías sociales y la reducción del tamaño del Estado. “Me tienen realmente preocupada, porque acá son prestaciones sociales lo que están en juego”, dijo.

Respecto de la estrategia del Frente Amplio frente a la tramitación del proyecto, Martínez aseguró que buscarán impedir su aprobación en el Congreso. “Nosotros como oposición tenemos que hacer lo posible para que esas medidas, que van en contra de la gente, no tengan las mayorías. Y si las tienen, nosotros seamos capaces de construir las mayorías para poder mejorar esa situación”, sostuvo.

Finalmente, recalcó que la discusión debe darse dentro de los mecanismos democráticos, pero insistió en que su partido dará la pelea para frenar la iniciativa. “El Frente Amplio va a estar disponible a pelear todo lo que sea necesario para que las personas en su casa no tengan que volver a decidir si un hijo u otro va a ir a la educación superior. Eso es lo que teníamos a principios de los 2000”, concluyó.