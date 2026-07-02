Dayonis Orozco llega a Chile para ser juzgado por los crímenes de Ronald Ojeda y Emanuel Sánchez

Dayonis Orozco llegó este jueves a Chile tras concretarse su extradición desde Colombia, donde había sido detenido el 23 de abril de 2024 en Popayán. El ciudadano venezolano, señalado como integrante del Tren de Aragua, será juzgado por su vinculación al crimen del militar venezolano Ronald Ojeda y al homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez.

Orozco dejó el país luego de la muerte del mayor de Carabineros y, tras pasar por Bolivia, Perú y Ecuador, arribó a Colombia. se presume que durante ese trayecto intentó ingresar a Venezuela.

La extradición había sido firmada en febrero por el presidente colombiano, Gustavo Petro. De acuerdo con los antecedentes Orozco fue embarcado en un avión entre gritos y resistencia, y se negó a firmar documentos asociados a su salida del país.

Tras aterrizar en el Grupo 10, fue trasladado rápidamente hasta el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI). El fiscal Héctor Barros sostuvo que las extradiciones se han concretado de manera más expedita de lo esperado y proyectó que durante este año la Fiscalía podría contar con todos los detenidos que están en proceso de extradición.

El arribo de Orozco se produce después de que Petro confirmara la extradición a Chile de “Larry Changa”, sindicado como uno de los líderes y fundadores del Tren de Aragua.