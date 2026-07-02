Presidenta del TC baja el perfil a acusaciones de “tercera cámara” y apunta a opiniones “partisanas”

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Daniela Marzi, defendió las funciones de la instancia ante las críticas que acusan una función de “tercera cámara” y apuntó a que sus detractores sostiene argumentos de orden político antes que técnico.

La presidenta del TC sostuvo sus declaraciones en medio del debate en el Senado de la megarreforma del Gobierno (en donde la oposición expresó su disposición a llevarla ante el tribunal) y del portazo que le dio a parte del proyecto de ley Escuelas Protegidas.

En conversación con el vódcast Cómo te lo explico, Marzi aseguró que “cuando el resultado va en contra de un determinado sector, diría esto: a mí me resulta relativamente predecible lo que van a decir determinados columnistas”, a lo que añadió que “al principio yo pensaba que el problema era no conocer el fundamento antes de decir que es político, antidemocrático, no sé, que parecemos bancada sin conocer los argumentos, pero supongamos que no tiene que ver con que ni siquiera esperan a conocer los fundamentos del fallo”.

“Yo siento que las opiniones sobre el TC son partisanas. Los comentaristas del tribunal son muy predecibles, en cuanto a dónde están, qué van a opinar dependiendo si les fue bien o mal”, sumó, acusando además una “carencia de opinión” transversal entre los detractores del tribunal.

Con respecto al contenido de las críticas al TC, Marzi aseguró que “yo no he visto que despedacen con argumento jurídico alguna decisión del TC”, aunque sí “descalificaciones”.

Al ser consultada sobre si el tribunal debe ponderar las posturas mayoritarias sobre temas de seguridad impulsados por el Congreso a la hora de dirimir, Marzi se negó de plano: “Si nosotros tuviéramos que mirar encuestas y decir, miren, aquí vamos a ser impopulares (…) si nosotros hiciéramos ese trabajo que es el del político, ¿qué sentido tendría tener a diez personas?”.