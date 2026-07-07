Chile despliega ofensiva en EEUU para evitar arancel de 12,5% a sus exportaciones

El sector exportador chileno enfrenta desde este martes una semana decisiva en Estados Unidos, con el inicio de las audiencias públicas convocadas por la Oficina del Representante Comercial de ese país (USTR), en el marco de una investigación que podría derivar en la aplicación de un arancel adicional de 12,5% a productos chilenos.

El proceso se desarrolla ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Washington D.C., y contempla tres jornadas de exposiciones de gobiernos, gremios, empresas y organizaciones civiles de distintos países investigados por sus políticas para impedir la importación de bienes asociados al trabajo forzoso.

La investigación fue iniciada en marzo por la administración estadounidense y, a comienzos de junio, la USTR concluyó preliminarmente que los países analizados no habrían logrado “imponer ni hacer cumplir eficazmente” las restricciones a este tipo de productos, recomendando aranceles adicionales de entre 10% y 12,5%.

La eventual medida se suma al arancel global temporal de 10% que Estados Unidos mantiene vigente y que expira a fines de este mes.

En paralelo al inicio de las audiencias, el Gobierno chileno desplegó una estrategia diplomática y comercial para defender los intereses del sector exportador. El lunes, el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con el Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, junto al embajador de Chile en ese país, Andrés Ergas.

“Tuvimos una reunión de trabajo constructiva para buscar entendimientos mutuos. Nuestro objetivo es claro: resguardar los intereses de Chile, proteger a nuestro sector exportador y alcanzar las condiciones más favorables en una relación económica estratégica de largo plazo para ambos países. Queremos mantener una relación comercial constructiva”, señaló el ministro tras el encuentro.

Desde la Cancillería recordaron que Chile y Estados Unidos mantienen un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2003 y que el país norteamericano es el segundo mayor socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó los US$34.332 millones durante 2025.

Asimismo, el Gobierno destacó que las exportaciones chilenas abastecen a Estados Unidos con minerales críticos, alimentos, materias primas y otros insumos relevantes para distintas cadenas productivas.

Como parte de la ofensiva público-privada, Pérez Mackenna también sostuvo una reunión con representantes de Sofofa y de diversos gremios exportadores para coordinar la estrategia de defensa. Participaron dirigentes de SalmonChile, Wines of Chile, ChileCarne, Corma y el Consejo del Salmón.

La representación chilena en las audiencias comenzará este martes con la exposición de Sebastián Molina, representante de la Embajada de Chile y Trade Commissioner de ProChile, quien integrará un panel junto a delegados de Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, México y Perú.

El miércoles será el turno de representantes del sector privado y de organizaciones civiles. Entre ellos expondrán Juan Carlos Cárdenas, de Ecoceanos Center; Carolina Rudnick, de Fundación Libera; además de representantes de ChileCarne, Corma, Frutas de Chile, Chile Refiners Association, Wines of Chile y SalmonChile.

Uno de los principales argumentos será presentado por SalmonChile. Su presidente, Patricio Melero, sostendrá que el salmón chileno no cuenta con un sustituto suficiente en Estados Unidos, por lo que debería ser incorporado al Anexo A, reservado para productos que ese país no puede producir a escala suficiente.

“EE.UU. importa más del 80% de la proteína marina que consume, y prácticamente no tiene salmón de cultivo (…). El salmón silvestre de Alaska es un producto estacional y de nicho, por lo que no compite con nuestro salmón, que es el que abastece el consumo masivo todo el año. Gravar nuestro producto no protege a nadie, solo daña una alianza de décadas”, afirmó Melero.

La industria forestal también defenderá su posición. El presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, señaló que el objetivo es demostrar que el sector no debe quedar afecto a los aranceles propuestos.

“Chile tiene un marco legal laboral sólido, ha ratificado los convenios internacionales sobre trabajo forzado, y nuestra cadena productiva opera bajo certificaciones reconocidas mundialmente (…) No existe ningún hallazgo ni evidencia de trabajo forzoso en productos forestales chilenos. Aplicar un arancel categórico sin ese respaldo es desproporcionado e injusto”, sostuvo.

El dirigente añadió que Estados Unidos representa el segundo mercado para las exportaciones forestales chilenas, con envíos cercanos a US$1.000 millones anuales, y advirtió que un nuevo arancel afectaría a una actividad que aporta alrededor del 1,3% del PIB nacional y cerca del 15% de la economía de las regiones forestales.

Las audiencias se extenderán hasta el jueves con la participación de representantes de otros gobiernos, asociaciones industriales, empresas y organizaciones de derechos humanos, tras lo cual continuará el proceso que definirá si Estados Unidos aplica o no los nuevos aranceles a las exportaciones chilenas.