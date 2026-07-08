Corfo pone fin anticipado a emblemático programa tecnológico de hidrógeno verde en Magallanes

En septiembre de 2025 se anunciaba públicamente el inicio formal del Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa), propuesta que buscaba transformarse en una plataforma tecnológica capaz de proveer infraestructura, capacidades de investigación y formación de capital humano especializado para acompañar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y su cadena de valor en la región.

El programa que se proyectaba inicialmente a tres años, contaba con el financiamiento de $ 6 mil millones de Corfo, y hasta ahora había recibido $ 2 mil millones para el primer período de operación. Su cierre tendrá que realizarse a fin de año con los recursos ya entregados. El proyecto era coordinado por Fundación Chile y ejecutado junto al centro de investigación finlandés VTT Research, además de universidades, empresas e instituciones vinculadas al desarrollo energético.

Desde Corfo central argumentan que el giro responde a las nuevas proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, que redujo en 12 millones de toneladas anuales la expectativa de producción mundial de hidrógeno verde para 2030, lo cual se ve condicionado por la ausencia de un mercado internacional maduro.

NEMa ha trabajado en iniciativas relacionadas con la identificación de brechas e inversiones estratégicas, una hoja de ruta para la descarbonización regional, planificación de su infraestructura experimental y en el análisis del ciclo de vida del hidrógeno verde, entre otras.

Si bien no pareciera ser aún el momento en el que se cierra la cortina desde afuera, el hidrógeno verde vive su momento de mayor volatilidad en Magallanes, y también en el mundo.

Con importantes inversiones que han decidido suspender o extender sus solicitudes de evaluación ambiental, sumado al cese temporal de actividad de la Asociación de Productores H2V Magallanes en el mes de marzo, esta nueva señal nos permite ir intuyendo un panorama futuro complejo para esta industria, que proyectaba a Magallanes como uno de los principales polos de exportación de energías limpias del planeta.