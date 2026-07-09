Boric vuelve a La Moneda con mensaje a Kast: “Hemos sido rivales en ideas, pero nos une Chile”

Por primera vez desde que dejó la Presidencia el pasado 11 de marzo, Gabriel Boric volvió este jueves a La Moneda. Lo hizo invitado por el Presidente José Antonio Kast para la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, en una escena cargada de simbolismo político: el exmandatario del Frente Amplio compartiendo escenario con quien fue su principal adversario ideológico y hoy ocupa el despacho que él dejó hace cuatro meses.

Lejos de insistir en las diferencias con el actual Gobierno, Boric optó por un mensaje de tono republicano. “Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile”, afirmó durante su intervención, antes de reiterar un compromiso que, recordó, ya había plasmado en la carta que entregó a Kast durante el cambio de mando: “Como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera”.

El exmandatario sostuvo que la sola realización de una ceremonia con expresidentes de distintos signos políticos constituye una señal institucional en tiempos en que —advirtió— en otros países los derrotados electorales desconocen resultados o incluso se niegan a participar de los cambios de mando. “La democracia se cuida todos los días”, afirmó, subrayando que “las personas pasan, el pueblo y las instituciones quedan”.

Boric también utilizó la conmemoración para reivindicar la tradición republicana chilena. Recordó la figura de Manuel Blanco Encalada, primer Presidente de la República, quien renunció al cargo al considerar que no existían condiciones para gobernar y luego continuó sirviendo al país durante décadas. A partir de ese episodio, llamó a ejercer el poder con austeridad y recordó que “Chile está primero”, insistiendo en que la autoridad solo tiene sentido cuando está al servicio de la sociedad.

La reaparición de Boric en el Palacio de La Moneda dejó así una de las imágenes políticas más llamativas desde el cambio de gobierno: dos proyectos enfrentados en las urnas, pero coincidiendo públicamente en reivindicar la continuidad institucional y el respeto por la democracia, en un contexto marcado por una creciente polarización política.

Kast recoge el guante

El Presidente José Antonio Kast aprovechó la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República para enviar una señal de continuidad institucional y recoger públicamente el mensaje que minutos antes había pronunciado el expresidente Gabriel Boric. El Mandatario sostuvo que las diferencias ideológicas no pueden imponerse sobre los intereses permanentes del Estado.

“Como lo dijo el presidente Boric, hemos sido rivales, cada uno desde sus convicciones (…) más allá de las diferencias, Chile está primero”, afirmó Kast, haciendo propia la principal idea expuesta por su antecesor, quien había señalado que ambos seguirán siendo “rivales en ideas”, pero que los une el país y que estará “siempre disponible para lo que la República requiera”.

El jefe de Estado sostuvo que una República se fortalece cuando las políticas públicas sobreviven a los cambios de gobierno y defendió la continuidad de las obras de largo plazo. “Una República necesita obras que tengan un sentido para la vida de los chilenos”, afirmó, antes de destacar que los proyectos de mayor impacto suelen ser concebidos por una administración y ejecutados por otra.

Como ejemplo, recordó que durante su mandato le ha correspondido inaugurar iniciativas iniciadas bajo Sebastián Piñera, concebidas durante Michelle Bachelet o impulsadas en administraciones anteriores como la de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y concretadas bajo Gabriel Boric. “Siempre destaco que son obras de Estado”, enfatizó.

Kast también extendió un saludo a los exmandatarios que no participaron en la ceremonia. “Quiero saludar a la distancia a la Presidenta Bachelet y al Presidente Lagos”, señaló.

La actividad, realizada en el Palacio de La Moneda, reunió a Kast con el expresidente Gabriel Boric, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Cecilia Morel, viuda del expresidente Sebastián Piñera.