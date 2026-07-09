Frei sale en defensa de la megarreforma de Kast: “No nos estamos tirando a la piscina sin agua”

En medio de la recta final de la tramitación de la Ley Miscelánea, megarreforma o “Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, como la ha bautizado el Gobierno, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle salió este jueves a respaldar públicamente el proyecto impulsado por José Antonio Kast y lanzó un mensaje tanto a sus detractores como al Congreso: la iniciativa, aseguró, no es un experimento.

Tras participar en el almuerzo organizado por el Mandatario en La Moneda por la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el exjefe de Estado defendió el diseño de la reforma económica y social que hoy enfrenta su etapa decisiva en el Senado.

“Esta megarreforma se ha aplicado en muchos países del mundo. Se ha aplicado en la OCDE, con gran éxito. Por lo tanto, no nos estamos tirando a la piscina sin agua”, afirmó Frei, desmarcándose de las críticas que han cuestionado el alcance y los efectos de la iniciativa.

El exmandatario también dirigió un emplazamiento al Parlamento, donde el proyecto continúa su discusión. “El Congreso es el lugar para que la gente discuta, no se descalifica. Aprendamos a escuchar todas las opiniones y saquemos lo mejor para Chile que viene”, sostuvo.

Frei, además, relativizó la expectativa de que una sola ley pueda resolver los problemas estructurales del país. “Con un proyecto de ley no se van a resolver todos los problemas de Chile, ayuda profundamente”, afirmó, para luego agregar que el resultado dependerá de que “los parlamentarios se dediquen más a hacer la pega y menos a destruirse”.

“El interés de Chile está por sobre las cosas pequeñas”

Consultado por las críticas que ha recibido desde la Democracia Cristiana —colectividad que suspendió su militancia en 2025 tras una reunión con el entonces candidato José Antonio Kast—, Frei evitó profundizar la controversia, pero dejó una nueva señal de distancia con su partido. “Yo hace seis meses mandé una carta y nunca me la contestaron, así que el interés de Chile está por sobre las cosas pequeñas”, afirmó, dando por cerrada la polémica y reiterando que, a su juicio, el debate sobre la megarreforma debe imponerse por sobre las disputas partidarias.