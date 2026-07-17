PDG reordena su directiva y deja a Franco Parisi como secretario general

El Partido de la Gente (PDG) confirmó este viernes una nueva directiva encabezada por Denisse Catalán, luego de la renuncia de Rodrigo Vattuone a la presidencia de la colectividad. Franco Parisi asumió como secretario general y Esteban Quiroga quedó como vicepresidente primero.

Las definiciones fueron adoptadas durante una reunión realizada el jueves, en la que también se establecieron nuevos lineamientos para el funcionamiento del partido.

La colectividad informó además que solicitó una reunión con el Servicio Electoral (Servel) para aclarar antecedentes relacionados con observaciones formuladas a su balance financiero correspondiente al 2023.

El PDG aseguró que hasta ahora no ha recibido una notificación formal del organismo y expresó su confianza en que el Servel ha actuado respetando la institucionalidad.

“El partido ha trabajado arduamente para avanzar en las observaciones formuladas al balance correspondiente al año 2023 y continuará desarrollando las acciones necesarias para subsanarlas”, sostuvo la colectividad.

La nueva conducción espera concretar prontamente el encuentro con el Servel para clarificar la situación y reiteró que no ha recibido una comunicación oficial de la entidad.