Alerta roja en todo Coquimbo y Huasco por intensas lluvias, vientos de 90 km/h y riesgo de aluviones

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) amplió la cobertura de alerta roja a toda la Región de Coquimbo y declaró la misma condición para la provincia de Huasco, en Atacama, debido a la severidad del sistema frontal que afecta a la zona norte.

La medida, coordinada con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, responde a los alertamientos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y de otros organismos técnicos. “Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, informó Senapred. En paralelo, se cancelaron las alertas amarillas que regían para la provincia de Elqui, en Coquimbo, y la que afectaba a la provincia de Huasco desde el 16 de julio.

Para este sábado 18 de julio, la DMC mantiene una alarma meteorológica por precipitaciones intensas en la región, junto con alertas por viento moderado a fuerte, nevadas con ventiscas en cordillera y probables tormentas eléctricas. Según el informe de amenaza meteorológica, se prevén montos de entre 30 y 40 mm en el litoral y la cordillera de la Costa, y de 40 a 50 mm en valles precordilleranos y precordillera. El viento alcanzará intensidades de 25 a 40 km/h en las zonas bajas, con rachas de hasta 90 km/h en la cordillera.

El evento se prolongará durante los próximos días. Para el domingo 19 se esperan entre 30 y 50 mm en el litoral y 40 a 50 mm en el resto de los sectores, con rachas de viento de 70 a 90 km/h. El lunes 20 continuarán las precipitaciones, con acumulados de 30 a 40 mm en el litoral y hasta 50 mm en valles precordilleranos y precordillera.

La DMC emitió una alarma meteorológica para toda la Región de Coquimbo, vigente desde este sábado hasta el martes 21, período en el que se proyecta una acumulación total de al menos 150 mm. Las precipitaciones diarias estimadas son de 40 a 50 mm el sábado, 45 a 55 mm el domingo, 40 a 50 mm el lunes y 35 a 45 mm el martes. Adicionalmente, se mantiene activa otra alarma para la provincia de Huasco, donde se pronostican entre 80 y 120 mm acumulados entre el sábado y la mañana del lunes 20.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indicó que “la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Muy alta en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles transversales, precordillera y valles precordilleranos, Alta en pampa y Baja en cordillera” en la provincia de Huasco. Para la Región de Coquimbo, el mismo organismo evaluó como alta la probabilidad de estos fenómenos en el litoral, la cordillera de la Costa, los valles precordilleranos y la precordillera, y baja en la cordillera.