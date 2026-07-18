Balance Senapred: preocupación por activación de quebradas y desbordes de ríos en norte del país

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, expresó su preocupación por las consecuencias del sistema frontal en el norte del país, en particular debido a la activación de quebradas y desbordes en ríos y esteros.

Durante el balance diario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el subsecretario informó que en la jornada de ayer se emitieron alertas SAE para evacuar La Fragua, Las Pircas (Alto del Carmen) y el sector de quebrada Valparaíso (Vallenar) en la Región de Atacama. En Alto del Carmen existen dos mil personas aisladas debido a la activación de quebradas en la provincia del Huasco.

En la Región de Coquimbo, en tanto, hay preocupación por la turbiedad del agua en las plantas de Las Rojas (La Serena/Coquimbo) y Sotaquí (Ovalle), aunque Pavez aseguró que suministro está asegurado por al menos 30 horas. “Si es que no se verifica un cambio en las condiciones del agua, hay un plan de contingencia basado en camiones aljibe y entrega de agua, fundamentalmente para las ciudades de Coquimbo y La Serena, que están en la costa”, añadió.

A lo anterior se suma el reporte de evacuaciones preventivas en Los Vilos, Salamanca e Illapel, junto con otras previstas para el sector de Huentelauquén sur por el aumento del estero Canela, en donde el Gobierno espera la salida de 30 personas de la zona. “Se está preparando también la evacuación por el río Camisa, porque el Embalse Corrales se encuentra a su tope”, añadió.

Pavez reparó en la alta actividad en quebradas en la provincia de Huasco, además de los valles transversales de la Región de Coquimbo, en donde se mantienen las alertas rojas para las comunas de Limarí y Choapa. La medida se replica también en la Región de Valparaíso y la comuna de María Pinto en la Metropolitana, “y se había sumado anoche en la séptima región por crecidas de río”.

“En la zona centro sur no hay situaciones mayores de emergencia, y, por lo tanto, los esfuerzos del gobierno están en monitorear aquellas quebradas que se están activando con mucha intensidad en el norte chico de nuestro país”, complementó el subsecretario, añadiendo que, a petición del Presidente José Antonio Kast, el Ejecutivo mantiene un despliegue de autoridades en terreno y en coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).