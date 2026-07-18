Chocaron contra un árbol: delincuentes fueron detenidos tras robo de auto en Cerro Navia

Dos personas que robaron un vehículo de una aplicación de transporte de pasajeros fueron detenidas durante la madrugada de hoy tras chocar contra un árbol en Cerro Navia.

Cerca de las 04:00 de hoy, la víctima, un ciudadano venezolano que se encontraba acompañado por otra persona, llegó hasta el punto para recoger a un usuario solicitado a través de la plataforma. En ese momento fue abordado por un número indeterminado de sujetos, quienes con armas de fuego lo intimidaron y obligaron a descender, para luego huir con el vehículo.

El conductor logró escapar y se dirigió junto a su acompañante hasta la 44ª Comisaría de Lo Prado, donde realizó la denuncia. A partir de esa información, Carabineros difundió las características del móvil sustraído y, minutos más tarde, personal policial lo detectó circulando nuevamente por Cerro Navia con tres ocupantes a bordo.

Al notar la presencia policial, los sujetos huyeron, iniciándose una persecución que concluyó cuando el conductor perdió el control del automóvil y chocó contra un árbol. A raíz del impacto, uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior y fue detenido en el lugar, mientras que los otros dos intentaron escapar a pie. Carabineros logró capturar a uno de ellos inmediatamente, mientras que el tercer involucrado permanece prófugo.

El capitán Denis Vladimiro Contreras, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, detalló que “los dos detenidos son chilenos y que uno de ellos en menor de edad”. Asimismo, precisó que “dos se dieron a la fuga, se logra dar alcance a uno inmediatamente, el otro aún continúa prófugo”. Durante la revisión del vehículo recuperado, Carabineros incautó una pistola a balines. Además, “al interior de la vestimenta de uno de los sujetos fue encontrada una munición de guerra”, añadió el oficial.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. “El procedimiento está en desarrollo y estamos a la espera de las instrucciones que nos dé la Fiscalía”, cerró el capitán Contreras, mientras se mantienen las labores para dar con el paradero del tercer implicado.