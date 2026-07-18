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Diputada Yeomans lleva a Contraloría bonos a asesores de Hacienda por metas de la era Boric PAÍS

Diputada Yeomans lleva a Contraloría bonos a asesores de Hacienda por metas de la era Boric

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La jefa de bancada del Frente Amplio pidió revisar la legalidad de asignaciones superiores a $11 millones entregadas durante el gobierno de José Antonio Kast, pero asociadas al cumplimiento de objetivos de la administración anterior.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La diputada de oposición Gael Yeomans pidió a la Contraloría revisar bonos pagados a asesores del ministro Jorge Quiroz y funcionarios de la Dirección de Presupuestos. Las asignaciones, que en algunos casos superaron los $11 millones, fueron entregadas durante el actual Gobierno por metas alcanzadas bajo la administración de Gabriel Boric. La parlamentaria solicitó establecer su legalidad y evaluar medidas administrativas.
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La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, ofició a la Contraloría General de la República para que determine si corresponde el pago de bonos a funcionarios y asesores del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por metas institucionales alcanzadas durante el gobierno de Gabriel Boric.

La acción de la diputada de oposición surgió tras un reportaje de BioBioChile, que reveló que altos cargos de la Dirección de Presupuestos y colaboradores cercanos al ministro recibieron en junio asignaciones que, en algunos casos, superaron los $11 millones por persona.

Yeomans cuestionó que los pagos beneficien a integrantes de la actual administración cuando las metas fueron ejecutadas por otras personas. A su juicio, es necesario establecer si las asignaciones cumplen con la normativa y determinar quiénes son responsables del uso de esos recursos públicos.

La parlamentaria calificó la situación como “impresentable”, considerando el escenario de estrechez fiscal planteado por el propio Gobierno. En su oficio solicitó que el ente contralor revise la procedencia legal de los bonos y evalúe eventuales medidas administrativas si detecta irregularidades.

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