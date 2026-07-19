AChM pide al Presidente decretar estado de catástrofe y activar el 2 % constitucional de emergencia

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind.-RN), hizo un llamado al Presidente José Antonio Kast para que declare estado de catástrofe en las regiones golpeadas por el intenso sistema frontal y active el uso del 2% constitucional contemplado en la Ley de Presupuestos.

Alessandri remarcó que los daños se extienden desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos y sostuvo que “la situación es descomunal y requerirá tiempo para cuantificar la verdadera magnitud de esta catástrofe”.

“Los vecinos de las regiones de Atacama y Coquimbo requieren soluciones hoy, y está a la vista la necesidad de ejecutar esta herramienta que tiene el Presidente Kast. Lo hemos visto recorriendo Chile para ayudar a la gente, con los pies en terreno, y creemos, humildemente, que este paso es necesario para facilitar esa misma ayuda”, sostuvo el edil.

El 2 % constitucional implica un monto de 1.400 millones de dólares para el período 2026 y está destinado a la recuperación de infraestructura y servicios básicos municipales –edificios consistoriales, bibliotecas, centros comunitarios, teatros y jardines infantiles, entre otros–, así como a la reparación de infraestructura de atención primaria de salud, incluidas Estaciones Médicas de Barrio, consultorios y Cesfam, varios de los cuales presentan daños a causa del temporal.

La solicitud de Alessandri fue respaldada por Héctor Vega, alcalde de Ovalle, una de las comunas más golpeadas por el temporal. Vega relató cómo los rescates de comunidades aisladas “sólo han podido ser realizadas por un helicóptero de Carabineros en la zona y otra aeronave de un privado que prestó su ayuda. La aeronave del Ejército que nos habían comprometido nunca llegó”.

“Lo único que queríamos solicitarle al Gobierno en este rato hoy día es, por favor, que nos decreten zona de catástrofe, porque con eso podemos movilizar mayor cantidad de recursos (…) La reconstrucción acá va a ser bastante complicada, tenemos mucha zona aislada. Todo el sector de la costa en este minuto tenemos muy poca comunicación, los caminos se encuentran cortados. Tenemos la comuna casi en una isla porque la ciudad es el único lugar que está conectado, todo el resto está aislado”, insistió Vega, subrayando la urgencia de la medida.

Además, criticó la tramitación de los recursos: “Necesitamos los recursos. Hoy día para poder solicitar los recursos hay una burocracia muy grande porque si bien estamos operando solamente con el 2 % que nos entrega el gobierno regional, en realidad usted sabe, la burocracia del Estado es terrible. Vamos a llegar con los recursos cuando ya el frente haya pasado”.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, se sumó a la solicitud, advirtiendo que los cerca de $2.000 millones provenientes del presupuesto regional son insuficientes para enfrentar los daños en viviendas, caminos, puentes e infraestructura pública.

“La Región de Coquimbo enfrenta una emergencia que supera ampliamente su capacidad financiera. Lo que viene requiere una reconstrucción real, con recursos a la altura de los daños”, señaló Manouchehri, quien añadió que la cifra del gobierno regional proviene de recursos “que salen del propio presupuesto de inversión de la región. No son recursos nuevos“.

“Por eso exigimos al Presidente de la República declarar zona afectada por catástrofe y activar el 2% constitucional, destinando recursos frescos desde el Gobierno central. No le pidan a la Región de Coquimbo que se reconstruya sola. El Estado tiene las herramientas. Lo que falta es la decisión de usarlas”, concluyó.

De acuerdo con el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sistema frontal deja 4 fallecidos, 1 desaparecido, 14 lesionados y 1.652 damnificados. En materia de viviendas, se reportan 21 destruidas por completo, 554 con daño mayor, 12.681 con daño menor y 1.429 en evaluación.