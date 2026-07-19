Carabineros asciende póstumamente a suboficial mayor a Marcos Cosme, caído en operativo en Valdivia

Carabineros despidió este domingo al cabo primero Marcos Cosme Barquero, quien fue ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor tras fallecer en acto de servicio.

El responso fúnebre se realizó en el Grupo de Formación de Carabineros de Temuco, con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast; la Primera Dama, María Pía Adriasola; el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el general director de la institución, Marcelo Araya.

Cosme resultó herido de bala en su rostro el pasado miércoles durante un operativo en Valdivia, el que destinado a capturar a Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, último prófugo por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain en 2020. Permaneció internado en el Hospital Base de Valdivia hasta que la gravedad de sus lesiones provocó su muerte el sábado.

Tras la ceremonia, el general Araya comunicó la decisión institucional: “En uso de mis facultades, ascendí póstumamente al grado de suboficial mayor, como corresponde a los héroes que entregan la vida por el país. Él hizo latente su juramento de servicio, rendir la vida hasta que fuese necesario, en defensa del orden y de la paz de todos nosotros”, y lo definió como “un GOPE, un carabinero ejemplar, un esposo, un hijo que es de esta tierra, que se crió acá, hizo los cursos en esta zona, y que lo único que quería era seguir avanzando”.

El jefe policial agradeció la asistencia del Presidente y la Primera Dama, además de las múltiples muestras de afecto recibidas por la institución desde distintos sectores del país y de cuerpos policiales extranjeros, incluidos la Policía de Investigaciones y Gendarmería. “Han sido días no solamente intensos y complejos, sino que días bastante tristes no solo para la institución, sino que para todo el país”, sostuvo.

El Presidente Kast expresó por medio de su cuenta en X (anteriormente Twitter) que Chile despedía “a un hombre que sirvió a su país con valentía y sentido del deber. Que su memoria sea un permanente recordatorio del valor de quienes visten el uniforme y protegen a nuestros compatriotas”.

Marcos Cosme Barquero tenía 32 años, estaba casado con una funcionaria de Carabineros y registraba una hoja de vida con múltiples felicitaciones y reconocimientos institucionales. Integraba el Grupo de Operaciones Policiales Especiales y destacaba en el triatlón como representante de la institución a través del club Green Brothers; entre sus metas figuraba competir este año en el Ironman de Valdivia.

Tras el responso en Temuco, los restos del suboficial mayor fueron trasladados hacia Puerto Montt, donde pernoctarían en una unidad policial, para luego ser llevados a Hualaihué, localidad donde se crio junto a sus abuelos, para recibir sepultura en una ceremonia privada.