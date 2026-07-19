¿Cómo impactan nuestro bolsillo las medidas de la mesa laboral?

Las 22 medidas impulsadas por la mesa de reactivación incluyen eliminar la indemnización por años de servicio, ampliar la polifuncionalidad y modificar el cálculo de las horas trabajadas. Expertos respaldan parte de las propuestas, pero advierten la ausencia de los trabajadores en su diseño.

Veintidós medidas para reactivar el empleo

La mesa de reactivación convocada por el Gobierno presentó 22 propuestas en un contexto marcado por cerca de un millón de personas que no encuentran trabajo y por el impacto de esa situación en sus familias.

La mesa de reactivación convocada por el Gobierno presentó 22 propuestas en un contexto marcado por cerca de un millón de personas que no encuentran trabajo y por el impacto de esa situación en sus familias. Fin de la indemnización por años de servicio

Uno de los puntos que podría afectar directamente el bolsillo de los trabajadores es la eliminación del actual sistema de indemnización, una de las propuestas que genera mayores reparos.

Uno de los puntos que podría afectar directamente el bolsillo de los trabajadores es la eliminación del actual sistema de indemnización, una de las propuestas que genera mayores reparos. Polifuncionalidad y cálculo de jornadas

El documento también plantea ampliar las funciones que puede cumplir un trabajador y modificar la forma en que se contabilizan las horas trabajadas, cambios que podrían incidir en las condiciones laborales y remuneraciones.

El documento también plantea ampliar las funciones que puede cumplir un trabajador y modificar la forma en que se contabilizan las horas trabajadas, cambios que podrían incidir en las condiciones laborales y remuneraciones. Sala cuna y empleo juvenil

Entre las medidas urgentes aparece una reforma al sistema de sala cuna y acciones destinadas a fortalecer la formación e incorporación laboral de los jóvenes que ingresan al mercado del trabajo.

Entre las medidas urgentes aparece una reforma al sistema de sala cuna y acciones destinadas a fortalecer la formación e incorporación laboral de los jóvenes que ingresan al mercado del trabajo. Ausencia de trabajadores y mayores de 55 años

Expertos advierten que las propuestas no abordan suficientemente el desempleo de las personas mayores de 55 años y cuestionan que los trabajadores no hayan participado en el diseño de los cambios. Si quieres leer la nota completa sigue este link:

¿Cómo impactan nuestro bolsillo las medidas de la mesa laboral?