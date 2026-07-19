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Hallan sin vida a trabajador de CGE desaparecido durante sistema frontal en Curepto PAÍS Imagen referencial

Hallan sin vida a trabajador de CGE desaparecido durante sistema frontal en Curepto

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La camioneta fue encontrada sumergida en un estero del sector Duñeco. La Fiscalía ordenó diligencias para confirmar la identidad y determinar la causa de muerte.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un trabajador contratista de CGE, desaparecido desde el viernes mientras realizaba labores de reposición eléctrica en Curepto, fue hallado sin vida dentro de una camioneta sumergida en un estero. La Fiscalía encargó diligencias a la PDI para confirmar científicamente la identidad, mientras el Servicio Médico Legal deberá determinar la causa de muerte.
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Un trabajador contratista de la Compañía General de Electricidad (CGE), de 62 años, fue encontrado sin vida este domingo, luego de permanecer desaparecido desde el viernes mientras realizaba labores de reposición del suministro eléctrico en Curepto, región del Maule.

De acuerdo con BioBioChile, el hallazgo ocurrió cerca de las 15:30 horas, cuando equipos de rescate ubicaron la camioneta sumergida en el cauce de un estero del sector Duñeco. Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) inspeccionó el vehículo y encontró un cuerpo en su interior.

El vocero de la Fiscalía Regional del Maule, Jaime Troncoso, indicó que los antecedentes preliminares apuntan a que se trataría del trabajador desaparecido. Sin embargo, la Fiscalía de Licantén instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para establecer científicamente su identidad.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Legal (SML), donde se realizará la autopsia destinada a determinar la causa de muerte. Los familiares reciben acompañamiento de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía del Maule.

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