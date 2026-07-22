Detienen a “El Panda”, acusado de disparar contra dos carabineros en Lo Espejo

Tras cinco días de búsqueda, personal del OS9 de Carabineros detuvo este miércoles a Benjamín Alonso Aedo González, conocido como “El Panda”, quien es investigado por el ataque armado que dejó a dos funcionarios policiales heridos durante un procedimiento realizado el pasado viernes en la comuna de Lo Espejo.

El operativo se desarrolló en el Pasaje 23 Sur N° 5975, en la misma comuna donde ocurrió el ataque. De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el imputado intentó escapar por los techos de la vivienda en la que se encontraba pernoctando, pero finalmente fue reducido por efectivos del OS9, el GOPE y unidades territoriales de Carabineros.

El hecho que motivó su captura ocurrió el viernes 17 de julio, cerca de las 10:40 horas, cuando funcionarios de la 42ª Comisaría Radiopatrullas efectuaban un control preventivo a un individuo vestido con ropa oscura.

Según la investigación, el sujeto extrajo un arma de fuego y realizó una cantidad indeterminada de disparos contra los policías antes de huir, lo que dio origen a un amplio operativo para dar con su paradero.

Como consecuencia del ataque, resultaron heridos un subteniente y un cabo primero de Carabineros. El oficial fue dado de alta del Hospital de Carabineros durante la jornada del martes, mientras que el cabo primero permanece hospitalizado.

Aedo González registra un extenso prontuario policial. Entre sus antecedentes figura una condena por cuatro homicidios frustrados cometidos en marzo de este año, causa en la que recibió penas de tres años y un día, además de 541 días de presidio. No obstante, la sanción fue sustituida por el régimen de libertad vigilada intensiva.

Asimismo, mantiene causas pendientes por asociación ilícita, lavado y blanqueo de activos, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego. También registra antecedentes desde 2023 por porte de armas de fuego y porte de elementos destinados a cometer delitos.

Su control de detención quedó programado para este jueves, en el bloque de audiencias de la mañana.

Gobierno destaca detención

Tras conocerse la captura, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró el resultado del operativo a través de redes sociales. “Dijimos que lo íbamos a encontrar. Lo capturamos. ‘El Panda’, acusado de disparar más de 37 veces contra dos carabineros, ya está detenido”, señaló.

El secretario de Estado agregó que “esto les espera a todos quienes atenten contra nuestras policías: serán perseguidos, encontrados y puestos ante la justicia”.

Arrau también destacó el trabajo desarrollado por Carabineros y afirmó que “en Chile no hay espacio para relativizar estos ataques: no existe contexto ni causa que justifique disparar a matar contra un carabinero”.

“Ahora le corresponde a la justicia hacer su parte, con todo el rigor de la ley y sin contemplaciones con quien no tuvo ningún respeto por la vida”, concluyó.