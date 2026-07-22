Ministra Duco pide la renuncia de directora del IND tras polémica por conciertos de BTS

La ministra del Deporte, Natalia Duco, solicitó la renuncia de la directora nacional subrogante del Instituto Nacional de Deportes (IND), Lorena Castillo, tras la polémica por la realización de los tres conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

Castillo ingresó al organismo durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera y se mantenía al mando en calidad de subrogante. Además, era una de las principales candidatas para asumir la dirección nacional de manera titular y se había presentado al concurso público para ocupar el cargo.

La solicitud de renuncia se conoció un día después de que el Ministerio del Deporte confirmara la aceptación de una nueva propuesta técnica presentada por la productora DG Medios.

Cambios en el montaje

La autorización permitió destrabar semanas de incertidumbre respecto de los conciertos de la banda surcoreana en el recinto de Ñuñoa.

Inicialmente, el IND había rechazado el uso del coliseo central, argumentando que el montaje propuesto no garantizaba la protección del césped ni la continuidad de la programación deportiva del estadio.

La nueva propuesta incorporó modificaciones destinadas a resguardar la infraestructura. Entre ellas, se estableció que el escenario de 360 grados será montado mediante grúas operadas desde la pista atlética, evitando el tránsito de maquinaria pesada sobre el pasto.

El plan también contempla la instalación de una cubierta que permitiría mantener la ventilación del césped y reducir el tiempo necesario para la recuperación de la cancha después de los conciertos.