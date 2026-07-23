Conductor queda con arraigo y suspensión de licencia por fatal choque en estación Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar formalizó este miércoles a F.A.A.P., conductor imputado por el accidente registrado el lunes en las afueras de la estación Viña del Mar de Metro Valparaíso, que dejó una mujer fallecida y otras cuatro personas lesionadas.

El tribunal le imputó los delitos de cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves, luego de establecer que habría realizado una maniobra prohibida que desencadenó la colisión.

Durante la audiencia, la jueza María Alejandra Radic decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir, rechazando la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el imputado conducía un automóvil Kia gris cuando intentó virar hacia la izquierda desde la segunda pista de circulación de calle Álvarez para ingresar a Plaza Sucre.

Esa maniobra provocó el impacto con un vehículo Lifan 320 rojo, cuyo conductor perdió el control, terminando por ingresar a la estación de Metro Valparaíso.

El tribunal estimó que existen antecedentes suficientes para atribuirle participación en los hechos y concluyó que, de no haberse efectuado ese viraje, el accidente no se habría producido.

La resolución se adoptó con independencia de que la conductora del segundo vehículo no contara con licencia de conducir y mantuviera la documentación del automóvil vencida.

La fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, sostuvo que la conducta del imputado configura un cuasidelito de homicidio por la muerte de una persona, además de lesiones graves y menos graves debido a las heridas sufridas por otras cuatro víctimas.

Respecto de las cautelares, el tribunal concluyó que el arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir resultan suficientes para resguardar los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad, descartando así la necesidad de una medida más gravosa.

Finalmente, el Juzgado de Garantía fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.