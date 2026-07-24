TC suspende temporalmente causa contra Calisto mientras revisa recurso de inaplicabilidad

La Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) suspendió temporalmente el proceso penal contra el senador Miguel Ángel Calisto, mientras analiza la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por su defensa.

Según informó BioBioChile, la resolución fue dictada el jueves 23 de julio y paraliza el procedimiento “hasta el pronunciamiento en sede de admisibilidad”. La medida impidió realizar una audiencia programada para el lunes 27 en el Juzgado de Garantía de Coyhaique.

El recurso cuestiona una norma del Código Procesal Penal que permite ordenar diligencias durante la reapertura de una investigación solo cuando fueron solicitadas oportunamente. La defensa sostiene que su aplicación vulneraría el derecho a defensa del parlamentario.

Audiencia suspendida

“Estamos muy conformes con la resolución dictada el día de hoy”, señaló el abogado de Calisto, César Ramos. La Fiscalía Regional de Aysén confirmó que la audiencia no se realizará mientras el TC resuelve si admite la acción.

En esa instancia debían discutirse dos diligencias solicitadas por la defensa y decretadas por el Ministerio Público. Según la Fiscalía, ambas peticiones fueron formuladas fuera del plazo legal.

La investigación por fraude al fisco fue reabierta por 60 días y se relaciona con el uso de asignaciones parlamentarias. El Ministerio Público acusó a Calisto y otras siete personas y pidió para el senador una pena de 12 años de presidio por hechos vinculados a asesorías superiores a $100 millones. La defensa rechaza las imputaciones y sostiene que los trabajos fueron realizados.

El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado deberán presentar sus informes ante el TC, que posteriormente resolverá si declara admisible el requerimiento.