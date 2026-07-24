Pisqueros responden a ministro Campos: “Minimizar el daño solo retrasa la ayuda”

La Cooperativa Agrícola Control Pisquero cuestionó las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, luego de que asegurara que el reciente sistema frontal “no dejó daños estructurales en la agricultura chilena” y descartara afectaciones relevantes para los productores de uva pisquera al señalar que la cosecha ya había concluido.

“Pero no hay daños estructurales en la agricultura chilena, todos los sectores y todas las regiones han soportado bien este temporal. Sobre el caso específico de los pisqueros que tú me mencionas, hasta donde yo tengo conocimiento en esta época del año no ha llegado a las parras. Entonces, ¿de qué cosecha me hablan? Sí, de la cosecha que me terminó hace varios meses”, afirmó el secretario de Estado.

Las declaraciones generaron rechazo entre los productores de la Región de Coquimbo, quienes acusaron que el Gobierno está minimizando una emergencia cuyos efectos aún no han podido ser completamente cuantificados.

El presidente de la Cooperativa Agrícola Control Pisquero, Mauricio Stay Urqueta, calificó las palabras del ministro como “una falta de respeto” hacia las familias del sector.

“Las declaraciones del ministro de Agricultura son una falta de respeto para el mundo agrícola pisquero y para las miles de familias que hoy enfrentan esta emergencia. No se puede medir una catástrofe sentado en una oficina con aire acondicionado en Santiago. Hay que recorrer los predios y escuchar a quienes están viviendo esta realidad”, sostuvo.

El dirigente explicó que numerosos agricultores todavía no han podido ingresar a sus predios debido a caminos cortados e inundaciones, por lo que la magnitud de las pérdidas sigue siendo incierta.

“Hoy tenemos parrones dañados, árboles caídos, sistemas de riego destruidos, canales de conducción afectados e infraestructura productiva gravemente comprometida. Incluso hay cooperados que todavía no pueden entrar a sus campos para evaluar las pérdidas”, afirmó.

Stay agregó que las declaraciones del ministro desconocen el funcionamiento de la actividad agrícola. “Que no estemos en período de cosecha no significa que no existan pérdidas. La agricultura no se limita al fruto; detrás existe un trabajo permanente durante todo el año. Minimizar el daño solo retrasa la ayuda que necesitan miles de familias e invisibiliza la realidad que vive el mundo rural”, señaló.

Asimismo, sostuvo que las afirmaciones de la autoridad representan “una señal equivocada” por parte de la cartera encargada del sector. “Como productores de uva pisquera nos sentimos violentados. El ministerio que usted encabeza tiene la obligación de resguardar los intereses y el bienestar de los agricultores, no de subestimar una tragedia por desconocimiento y desatino”, indicó.

Las críticas también fueron compartidas por agricultores afectados por el temporal. Desde la localidad de Chilecito, en la comuna de Monte Patria, la productora Clara Carmona afirmó que las declaraciones del ministro le provocaron “pena” e “impotencia”.

“Me da mucha pena porque él está allá sentado y no está acá viendo el problema que uno puede tener. Ministro, póngase la mano en el corazón por los agricultores. Quizás vio a quienes no tuvieron daños, pero venga a mirar nuestros campos y verá la realidad”, expresó.

En la misma línea, el productor Héctor Cortés Contreras sostuvo que las palabras del secretario de Estado reflejan un desconocimiento del trabajo agrícola.

“Se supone que un ministro de Agricultura entiende cómo funciona el campo. Decir que no hay daño porque ya pasó la cosecha demuestra que no conoce nuestra realidad. Ahora vienen las podas, las reparaciones, recuperar los sistemas de riego y levantar toda la infraestructura que quedó destruida”, afirmó.

Añadió que el desafío para los agricultores recién comienza una vez terminada la vendimia. “La uva ya salió, pero ahora hay que producir la próxima temporada. Tenemos estructuras quebradas, sistemas de riego destruidos y parrones dañados. El ministro tiene que estar aquí, en terreno, viendo lo que realmente está pasando”, concluyó.

Desde la Cooperativa Agrícola Control Pisquero insistieron en que la prioridad es completar un catastro de los daños para que el Estado adopte medidas acordes con la magnitud de la emergencia, advirtiendo que minimizar la afectación del sector solo dificulta la recuperación de las familias productoras de los valles de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa.