Javier Couso y la hora del TC por megarreforma: “Estamos en una frontera desconocida”

El abogado constitucionalista Javier Couso afirmó que el análisis que realizará el Tribunal Constitucional sobre la megarreforma representa el desafío más relevante que ha enfrentado el organismo desde el retorno a la democracia, debido a que deberá pronunciarse sobre materias que, según dijo, nunca antes habían sido objeto de revisión bajo la actual Constitución.

“Este es el test más importante que va a tener que confrontar el Tribunal Constitucional”, sostuvo en entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler.

La discusión se produce luego de que la oposición presentara tres requerimientos ante el TC contra distintos aspectos de la megarreforma. Dos fueron ingresados por senadores y uno por diputados, cuestionando la invariabilidad tributaria y el nuevo régimen de compensaciones asociado a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Estos recursos serán, además, la primera gran causa que deberá encabezar la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Pía Silva, quien al asumir el cargo señaló que el control ejercido por el organismo “no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico”.

Para Couso, la complejidad del caso radica en que los cuestionamientos abordan materias inéditas. “Es la primera vez que bajo el imperio de esta Constitución del 80 se plantea al Tribunal Constitucional la problemática de si una ley de invariabilidad es o no contraria a la Constitución”, explicó.

El abogado agregó que ocurre una situación similar con el régimen de compensación contemplado para proyectos que cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental aprobada y que posteriormente sea declarada ilegal.

“Este tipo de compensación, este régimen excepcional que se crea, tampoco es algo que haya antes evaluado el Tribunal Constitucional”, afirmó.

A su juicio, el escenario coloca al tribunal frente a un desafío sin precedentes. “Estamos en un terreno, una frontera desconocida”, señaló.

Couso sostuvo que el fallo tendrá efectos que irán más allá de la propia megarreforma. “Va a ser sin duda un fallo que va a sentar precedentes”, afirmó, indicando que la decisión podría influir tanto en futuras normas sobre invariabilidad como en el estatuto de responsabilidad del Estado.

El constitucionalista explicó que uno de los aspectos más debatibles es el mecanismo de compensación previsto para titulares de proyectos ambientales, al considerar que posee escasos referentes en el derecho comparado y que incluso existen cuestionamientos relacionados con el debido proceso.

“Es muy excepcional y tiene bastante poco precedente en el derecho comparado el tipo de compensación casi automática que se plantea”, indicó.

Finalmente, insistió en que la trascendencia del caso responde tanto a sus implicancias jurídicas como al impacto político que tendrá para el Gobierno. “Tanto por sus dimensiones jurídico-constitucionales como por sus dimensiones políticas, este es el test más importante que va a tener que confrontar el Tribunal Constitucional”, concluyó.