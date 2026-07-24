Tribunal resolverá el martes si sobresee a Sergio Jadue por prescripción

La justicia resolverá el martes 28 de julio si mantiene vigente la investigación penal contra el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, o decreta su sobreseimiento definitivo por prescripción en el caso FIFA Gate.

Según informó BioBioChile, la decisión quedó pendiente tras una audiencia en la que la Fiscalía Metropolitana Oriente y la defensa discreparon respecto de la fecha desde la cual debe calcularse el plazo legal para continuar la persecución penal.

La discusión no abordó la eventual responsabilidad de Jadue, sino la vigencia de la acción penal. Su defensa sostiene que el plazo ya transcurrió, mientras que el Ministerio Público afirma que los delitos investigados tienen categoría de crimen y prescriben en diez años.

La disputa por el plazo

El fiscal Marco Antonio Paredes planteó que el cómputo debe iniciarse el 26 de enero de 2017, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago autorizó solicitar la extradición de Jadue desde Estados Unidos. “Ese cómputo comenzaría a contarse el día 26 de enero del 2017”, señaló. La defensa, en cambio, sitúa el inicio en 2015.

El persecutor agregó que la permanencia del imputado fuera del país también debe ser considerada y que el avance de la causa depende de la resolución estadounidense sobre la extradición. Jadue fue formalizado en ausencia por delitos tributarios, lavado de activos y administración desleal.