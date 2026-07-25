Lluvias reviven al Lago Peñuelas: agua ya cubre la tercera parte de la reserva nacional

El histórico déficit hídrico da paso a un escenario más alentador en el Lago Peñuelas. Gracias a las recientes lluvias, el embalse recuperó gran parte de su espejo de agua, impulsando el regreso de la avifauna y la recuperación de la flora de la reserva.

Recuperación del Lago Peñuelas: Tras los intensos temporales que afectaron a la zona central, el Lago Peñuelas mostró una importante recuperación de su caudal y el agua ya cubre aproximadamente un tercio de la Reserva Nacional , dejando atrás la imagen de sequía que marcó los últimos años.

Tras los intensos temporales que afectaron a la zona central, el mostró una importante recuperación de su caudal y el agua ya cubre aproximadamente , dejando atrás la imagen de sequía que marcó los últimos años. Embalse al 33% de su capacidad: El administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Óscar Salazar , informó que el embalse se encuentra actualmente en un 33% de su capacidad , un nivel que favorecerá la conservación de la flora y fauna del lugar.

El administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, , informó que el embalse se encuentra actualmente en , un nivel que favorecerá la conservación de la flora y fauna del lugar. Regreso de especies: El director regional de Conaf, Mauricio Bruzzone , explicó que algunas especies que habían emigrado hacia otros cuerpos de agua ya comenzaron a regresar gracias a la recuperación del embalse y las nuevas condiciones hídricas.

El director regional de Conaf, , explicó que algunas especies que habían emigrado hacia otros cuerpos de agua ya comenzaron a regresar gracias a la recuperación del embalse y las nuevas condiciones hídricas. Beneficio para la biodiversidad: Salazar destacó que mantener el embalse sobre el 20% o 30% favorece el desarrollo de numerosas especies. Añadió que la reserva alberga registros de 126 especies de aves vinculadas a ambientes acuáticos y ribereños, además de flora nativa como las orquídeas.

Salazar destacó que mantener el embalse sobre el favorece el desarrollo de numerosas especies. Añadió que la reserva alberga registros de vinculadas a ambientes acuáticos y ribereños, además de flora nativa como las orquídeas. Impulso a la restauración del bosque: Las lluvias también permitirán avanzar en el programa de reconversión del bosque, que busca reemplazar plantaciones de eucalipto por especies nativas, aprovechando la mayor humedad del suelo para facilitar las futuras plantaciones.

Las lluvias también permitirán avanzar en el programa de reconversión del bosque, que busca reemplazar plantaciones de eucalipto por especies nativas, aprovechando la mayor humedad del suelo para facilitar las futuras plantaciones. Mejores condiciones para la reproducción: Según Bruzzone, en los últimos años se ha registrado la nidificación de cisnes de cuello negro y coscorobas , especies que antes no eran frecuentes en la reserva, fenómeno que podría consolidarse con los nuevos niveles de agua.

Según Bruzzone, en los últimos años se ha registrado la nidificación de y , especies que antes no eran frecuentes en la reserva, fenómeno que podría consolidarse con los nuevos niveles de agua. Reserva sigue cerrada: Conaf llamó a los visitantes a no ingresar a sectores inundados o pantanosos una vez que el recinto reabra. Actualmente, la reserva permanece cerrada mientras se reparan los daños provocados por la caída de árboles, la obstrucción de senderos y la acción de los cauces durante los temporales. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.