Siga en vivo La Velada del Año VI: a qué hora y dónde ver el evento de boxeo organizado por Ibai
El evento de boxeo entre creadores de contenido, organizado por el streamer español Ibai Llanos, se realizará este sábado con diez combates, presentaciones musicales y transmisión gratuita por plataformas digitales. En Chile, las peleas comenzarán a las 13:45 horas.
La Velada del Año VI, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, se realizará este sábado 25 de julio con una cartelera que reunirá a reconocidos creadores de contenido, además de espectáculos musicales en vivo.
La transmisión para Chile comenzará a las 13:00 horas con un programa previo que incluirá entrevistas a los protagonistas de la jornada.
Los combates, en tanto, arrancarán a las 13:45 horas, con el siguiente orden:
- Fabiana Sevillano vs La Parce
- Clersss vs Natalia MX
- Edu Aguirre vs Gastón Edul
- Marta Díaz vs Tatiana Kaer
- Gero Arias vs ByViruzz
- Alondrissa vs Angie Velasco
- Lit Killah vs Kidd Keo
- Samy Rivers vs Roro
- YoSoyPlex vs Fernanfloo
- IlloJuan vs TheGrefg
La pelea estelar entre IlloJuan y TheGrefg está programada para comenzar alrededor de las 19:30 horas de Chile.
Además del boxeo, el espectáculo contará con presentaciones musicales de Yandel, Anuel, Bad Gyal, Juanes, La Pantera y Lucho RK, además de artistas invitados que serán anunciados durante el evento.
La Velada del Año VI podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.
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