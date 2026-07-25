Siga en vivo La Velada del Año VI: a qué hora y dónde ver el evento de boxeo organizado por Ibai

La Velada del Año VI, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, se realizará este sábado 25 de julio con una cartelera que reunirá a reconocidos creadores de contenido, además de espectáculos musicales en vivo.

La transmisión para Chile comenzará a las 13:00 horas con un programa previo que incluirá entrevistas a los protagonistas de la jornada.

Los combates, en tanto, arrancarán a las 13:45 horas, con el siguiente orden:

Fabiana Sevillano vs La Parce

Clersss vs Natalia MX

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Gero Arias vs ByViruzz

Alondrissa vs Angie Velasco

Lit Killah vs Kidd Keo

Samy Rivers vs Roro

YoSoyPlex vs Fernanfloo

IlloJuan vs TheGrefg

La pelea estelar entre IlloJuan y TheGrefg está programada para comenzar alrededor de las 19:30 horas de Chile.

Además del boxeo, el espectáculo contará con presentaciones musicales de Yandel, Anuel, Bad Gyal, Juanes, La Pantera y Lucho RK, además de artistas invitados que serán anunciados durante el evento.

La Velada del Año VI podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.